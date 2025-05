De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Pierre Gasly nadat er twee incidenten waren geweest tijdens Q1 van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco.

Hamilton bleek bij Massenet al vrij vroeg in de kwalificatie Verstappen, die bezig was met een snelle ronde, op te hebben gehouden tijdens Q1 door aan de binnenkant bijna vol op de racelijn te rijden tijdens een langzame ronde. Dit kwam omdat zijn race-engineer, waar Hamilton al het hele seizoen communicatieproblemen mee heeft, hem niet op de juiste manier had geïnformeerd. Hij stelde namelijk via de boardradio dat Verstappen al snelheid aan het minderen was, maar dit was niet het geval. Hamilton kreeg, omdat de communicatie van de engineer van Hamilton niet goed was en voor een gevaarlijke situatie zorgde, een straf van drie plaatsen. Hij begint dus niet vanaf P4, maar vanaf P7. Verstappen gaat naar P4, Isack Hadjar naar P5 en Fernando Alonso naar P6.

Gasly en Stroll

Stroll zou op zijn beurt Gasly op hebben gehouden bij het uitkomen van de tunnel in de tweede sector. Stroll stelde dat hij vanwege het zonlicht bij het uitkomen van de tunnel niet kon zien welke auto eraan zou komen en hij daardoor niet op tijd aan de kant ging. Dit was echter niet genoeg om te voorkomen dat hij een gridstraf van drie plaatsen kreeg voor zondag. Hij had al een gridstraf, waardoor hij in totaal vier plaatsen achteruit zal gaan. Veel maakt het niet uit, want hij begon al op P19 en zal daar nu nog steeds gaan starten omdat Oliver Bearman een gridstraf van tien plaatsen heeft en dus vanaf P20 gaat beginnen.

Hamilton krijgt drie plaatsen gridstraf voor het hinderen van Verstappen. Hij begint nu vanaf P7, Verstappen, Hadjar en Alonso schuiven een plekje op.



Lance Stroll heeft ook een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het ophouden van Gasly. Dat is dus in totaal voor zondag… pic.twitter.com/2B5bnHzfv6 — GPFans NL (@GPFansNL) May 24, 2025

