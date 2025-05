In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Volgens Olav Mol moeten we wellicht toch rekening gaan houden met het eventuele vertrek van Liam Lawson. De FIA is daarnaast van plan om in Canada nog een technische richtlijn in te laten gaan en Mark Mateschitz de zoon van Red Bull-oprichter Dietrich, gaat in op de toekomst van Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 20 mei.

Artikel gaat verder onder video

'FIA voert technische richtlijn in om gesjoemel met rijhoogte aan te pakken'

De twee technische richtlijnen die vorige week in alle stilte zijn ingevoerd, krijgen volgens het Italiaanse AutoRacer nog een vervolg. Zo meldt het medium dat er tijdens de Grand Prix van Canada een derde richtlijn van kracht wordt. Lezen wat de FIA aan de rijhoogte wil gaan veranderen? Klik hier!

'Red Bull zit mogelijk achter invoering TD waar McLaren last van heeft'

De twee technische richtlijnen die vorige week maandag van kracht zijn geworden, worden in verband gebracht met de terugval van de snelheid van McLaren in Imola. Gisteren werd bekend dat de FIA vorige week een en ander heeft verduidelijkt, en volgens The Race zijn er bronnen binnen Red Bull Racing die wijzen op het effect van de technische richtlijnen. Is de dominantie van McLaren aan het slinken, omdat Red Bull bij de FIA heeft zitten lobbyen? Klik hier om alles erover te lezen!

Italië in de ban van Verstappen? Nederlander verschijnt op voorpagina Autosprint

Afgelopen zondag liet de tifosi van zich horen tijdens het Wilhelmus. De Italiaanse fans zongen niet voor een Ferrari-coureur, maar voor Max Verstappen. De Nederlander kreeg twee jaar geleden nog een fluitconcert naar zich toegeslingerd, maar inmiddels is hij mateloos populair. Op de voorpagina van het Italiaanse Autosprint prijkt dan ook een foto van de viervoudig wereldkampioen. Alles lezen over de voorpagina waar Verstappen op is verschenen? Klik hier!

Zoon overleden oprichter Red Bull komt met statement over toekomst Verstappen

Mark Mateschitz, de zoon van de inmiddels overleden oprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz, geeft aan dat het voor Red Bull van cruciaal belang is om Max Verstappen aan het merk verbonden te houden. Verstappen vertegenwoordigt volgens hem niet alleen het Oostenrijkse Formule 1-team, maar ook het energiedrankbedrijf profiteert van de populariteit van de Nederlander. Lezen wat Mark Mateschitz over Verstappen vertelt? Klik hier!

Mol waarschuwt voor coureurswissel Red Bull: 'Hij moet de kalender in de gaten houden'

Red Bull heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat coureurs verwisseld en/of op straat gezet - en volgens Olav Mol (63) kunnen we aankomende zomer weer een nieuwe rijderswissel verwachten. De Formule 1-commentator acht de kans groot dat Liam Lawson in de zomerstop wordt vervangen door Arvid Lindblad. Alles lezen over de mogelijke wissel die eraan zit te komen? Klik hier!

Gerelateerd