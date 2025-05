'Red Bull zit mogelijk achter invoering TD waar McLaren last van heeft'

De twee technische richtlijnen die vorige week maandag van kracht zijn geworden, worden in verband gebracht met de terugval van de snelheid van McLaren in Imola. Gisteren werd bekend dat de FIA vorige week een en ander heeft verduidelijkt, en volgens The Race zijn er bronnen binnen Red Bull Racing die wijzen op het effect van de technische richtlijnen.

Waar McLaren in Miami nog met een dominante voorsprong over de finish kwam, was het beeld in Imola al een stuk anders. Oscar Piastri wist zich daar nog wel te verzekeren van poleposition, maar Max Verstappen ging uiteindelijk met de overwinning naar huis. Hoewel vrije lucht in 2025 een groot voordeel is, moest ook de teambaas van Red Bull achteraf toegeven dat ze enigszins verrast waren door de tegenvallende prestaties van McLaren. Red Bull bracht zelf ook updates mee, waarvan Verstappen aangaf dat deze vooral de balans verbeterden, maar niet per se meer snelheid opleverden.

Artikel gaat verder onder video

Meting van skid-blocks

Volgens het medium zijn er twee afzonderlijke zaken die momenteel spelen, waarover de FIA in aanloop naar het raceweekend in Italië duidelijkheid heeft gegeven. De eerste technische richtlijn gaat over de meting van de skid blocks na afloop van de race, waarbij enkele teams een manier hadden gevonden om de test te doorstaan. De richtlijn geeft aan welke materialen gebruikt mogen worden en hoe deze precies moeten worden gemonteerd. De teams die hun wagens moesten aanpassen naar aanleiding van de TD, moesten vermoedelijk ook een hogere rijhoogte aanhouden in Imola.

'Red Bull legt FIA enkele ideeën voor'

De tweede technische richtlijn is mogelijk van invloed geweest op McLaren, hoewel het team tegenover het medium in alle toonaarden heeft ontkend last te hebben van de invoering van de TD. Enkele hooggeplaatste bronnen binnen Red Bull vermoeden echter wél dat de TD impact heeft op McLaren, zo melden zij aan het Engelse medium.

Koeling banden

Het gaat namelijk om een verduidelijking over apparaten of methoden die worden gebruikt voor het koelen van de banden. Red Bull zou naar verluidt een reeks ideeën hebben voorgelegd aan de FIA om te controleren wat wel en niet is toegestaan. Het gaat dan om waterkoeling bij de voorwielophanging en banden, maar ook om andere systemen. De FIA heeft met de technische richtlijn aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Dit soort methodes zijn in het verleden vaker toegepast als een team vermoedt dat een rivaal zich in een grijs gebied van het reglement begeeft, maar niet precies weet welk foefje wordt toegepast.

Na afloop van de Grand Prix van Miami heeft de FIA overigens de MCL39 van Piastri uitvoerig gecontroleerd. Daarbij kwam ook de koeling van de banden aan bod. De FIA verklaarde dat er niets onreglementairs was gevonden en dat McLaren simpelweg een ‘slim’ concept hanteert.

Gerelateerd