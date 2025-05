Afgelopen zondag liet de tifosi van zich horen tijdens het Wilhelmus. De Italiaanse fans zongen niet voor een Ferrari-coureur, maar voor Max Verstappen. De Nederlander kreeg twee jaar geleden nog een fluitconcert naar zich toegeslingerd, maar inmiddels is hij mateloos populair. Op de voorpagina van het Italiaanse Autosprint prijkt dan ook een foto van de viervoudig wereldkampioen.

Hoewel Verstappen in zijn jongere jaren veel tijd in Italië doorbracht voor diverse races, werd hij tot voor kort niet altijd even hartelijk ontvangen. In 2022 werden Verstappen-fans bij het circuit in Monza zelfs aangespoord om geen merchandise van de Nederlander te dragen. En in 2024 kreeg Verstappen nog een middelvinger van een fan toen hij de pitstraat uitreed.

Verstappen op de cover

Die tendens is inmiddels volledig omgeslagen. De Nederlander heeft respect afgedwongen in Italië, mogelijk mede dankzij zijn resultaten. Van de acht laatste races op Italiaanse bodem wist Verstappen er zes te winnen. Na zijn overwinning afgelopen zondag verscheen zijn overwinningsfoto dan ook op de voorpagina van Autosprint.

the cover of the italian magazine autosprint 🥹❤️ pic.twitter.com/jBWIh1tE86 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 20, 2025

