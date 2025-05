De twee technische richtlijnen die vorige week in alle stilte zijn ingevoerd, krijgen volgens het Italiaanse AutoRacer nog een vervolg. Zo meldt het medium dat er tijdens de Grand Prix van Canada een derde richtlijn van kracht wordt.

Gisteren werd bekend dat de FIA in aanloop naar het raceweekend in Imola twee technische richtlijnen heeft ingevoerd. De eerste had betrekking op de vloer van de wagens, waarbij de procedures rondom de technische keuringen werden aangepast. Die richtlijn ging in Imola al in, net als TD006A een richtlijn die betrekking heeft op het koelen van de banden. Binnen de paddock doen geluiden de ronde dat McLaren mogelijk hinder ondervindt van deze richtlijn, hoewel het team dat zelf in alle toonaarden ontkent.

TD039M

Het medium stelt dat de impact van TD039M niet mag worden onderschat. Deze richtlijn betreft de dikte van de plank onder de Formule 1-wagens en de zogenaamde skid blocks. De FIA zal vanaf het raceweekend in Montreal strengere controles op dit onderdeel uitvoeren. “De slijtage van de plank is altijd een gevoelig punt, aangezien teams voortdurend zoeken naar de grens qua rijhoogte. Een aspect dat Ferrari in China al een diskwalificatie heeft opgeleverd. Het zal dus iets zijn om nauwlettend in de gaten te houden, zeker in een periode waarin er veel technische richtlijnen worden uitgevaardigd,” zo schrijft het Italiaanse medium.

Desondanks wordt de grootste impact verwacht van TD018, die betrekking heeft op de controles rondom flexibele vleugels. Vooral McLaren wordt ervan beschuldigd veel gebruik te maken van zogenoemde flexi-wings. Ook Mercedes zou over een aantal flexibele vleugels beschikken.

