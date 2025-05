Red Bull heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat coureurs verwisseld en/of op straat gezet - en volgens Olav Mol (63) kunnen we aankomende zomer weer een nieuwe rijderswissel verwachten. De Formule 1-commentator acht de kans groot dat Liam Lawson in de zomerstop wordt vervangen door Arvid Lindblad.

Van Daniel Ricciardo tot Alexander Albon, van Pierre Gasly tot Sergio Pérez en van Nyck de Vries tot Yuki Tsunoda; Red Bull heeft een hele hoop coureurs verwisseld of de laan uitgestuurd de laatste jaren. En daar lijkt op korte termijn geen verandering in te komen, want van verschillende Red Bull-coureurs is hun toekomst nog onzeker. Iemand die zich zeker zorgen moet maken, is Lawson. De 23-jarige Nieuw-Zeelander kwam met veel bombarie binnen bij Red Bull en stroomde al snel door richting de hoofdmacht - ten koste van Pérez. Lawson kreeg het echter niet aan elkaar geknoopt en degradeerde na een paar races alweer naar de Racing Bulls, waar zijn positie volgens Mol nu ook alweer onder druk staat.

Lawson maakt ook bij Racing Bulls nog geen indruk

De Red Bull-leiding had gehoopt dat Lawson zich bij Racing Bulls weer zou herpakken, maar daar is tot op heden nog geen sprake van. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna reed hij ook weer een kleurloze race, waarin hij als veertiende over de streep kwam. En dat terwijl teamgenoot Isack Hadjar zich wel in de schijnwerpers wist te rijden. De Frans-Algerijnse coureur finishte knap als negende en pakte zodoende belangrijke punten voor het team. Als Lawson in de schaduw blijft rijden van Hadjar, kan het aankomende zomer wel eens voorbij zijn voor de Nieuw-Zeelander bij Red Bull, zo concludeert Mol bij het tv-programma Race Café van Ziggo Sport.

Red Bull wil goudhaantje Lindblad de kans geven

"Arvid Lindblad wordt in augustus achttien, dus houd de kalender in de gaten, Liam Lawson", zo waarschuwt Mol de 23-jarige coureur. Augustus is tevens een goede maand voor Red Bull om een wissel door te voeren; het seizoen ligt dan tijdelijk even stil en Lindblad kan dan een half jaar wennen aan de auto richting het daaropvolgende jaar. "We weten dat Mateschitz altijd enorm op de jonkies is gefocust, en dat is waarschijnlijk ook wat in Lawson's contract staat ben ik bang, maar we gaan het zien."

