Zoon overleden oprichter Red Bull komt met statement over toekomst Verstappen

Mark Mateschitz, de zoon van de inmiddels overleden oprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz, geeft aan dat het voor Red Bull van cruciaal belang is om Max Verstappen aan het merk verbonden te houden. Verstappen vertegenwoordigt volgens hem niet alleen het Oostenrijkse Formule 1-team, maar ook het energiedrankbedrijf profiteert van de populariteit van de Nederlander.

Hoewel het al een tijdje stil is rondom de toekomst van Verstappen in de Formule 1, heeft de Nederlander bevestigd dat er gesprekken zijn geweest met Mercedes. Ook Aston Martin zou azen op de viervoudig wereldkampioen en zou naar verluidt bereid zijn diep in de buidel te tasten om Verstappen binnen te halen. De Nederlander zelf heeft aangegeven niet van plan te zijn om te vertrekken, maar benadrukt wel dat het belangrijk is dat Red Bull in 2025 verbetering laat zien. In Imola lijkt de eerste stap in die richting gezet: Red Bull wist daar op eigen kracht de overwinning te pakken.

Mateschitz wil er alles aan doen om Verstappen te behouden

In gesprek met het Duitse Bild laat ook de zoon van Dietrich Mateschitz zich uit over de toekomst van Verstappen. De 33-jarige Mark bezit namelijk 49 procent van de aandelen in het concern. "Dat we hem moeten behouden, weten we natuurlijk niet pas sinds vandaag. Max is essentieel voor het Red Bull-concept," zo onderstreept hij de status van Verstappen. Hoewel Mateschitz zich niet direct bemoeit met de dagelijkse leiding van het Formule 1-team, laat hij wel zo nu en dan van zich horen. "Ik help met vriendschappelijk advies!", aldus Mateschitz.

