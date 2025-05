In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de woensdag in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou namelijk bezig zijn met een wijziging, waardoor het lastiger wordt voor een tegenkandidaat voor het voorzitterschap. Een oud-stagair bij McLaren herkent het foefje in de remmen en Montreal is bang dat de Formule 1 in de toekomst verdwijnt. Dit is de GPFans Recap van woensdag 14 mei.

Artikel gaat verder onder video

'Canada vreest dat Formule 1 geen contractverlenging gaat aanbieden'

De toekomst van de Grand Prix van Canada staat op losse schroeven, zo meldt Le Journal de Montréal. Afgelopen jaar verliep de race in Montreal niet zonder problemen, en de organisatie vermoedt dat een contractverlenging met de Formule 1 hierdoor mogelijk van de baan is. Gaat er mogelijk weer een traditionele baan verdwijnen? Lees er hier alles over!

'Verstappen keert in september terug op Nordschleife om speciale licentie te halen'

Max Verstappen is volgens Auto Motor und Sport daadwerkelijk bezig om zijn speciale Nordschleife-vergunning te behalen. De viervoudig wereldkampioen zou naar verluidt van plan zijn om in september opnieuw af te reizen naar het legendarische circuit om het proces af te ronden. Alles lezen over de licentie die Verstappen wil gaan halen? Klik hier!

'Ben Sulayem doet poging om concurrentie voor presidentschap FIA buitenspel te zetten'

Mohammed Ben Sulayem staat onder druk als president van de FIA en de verkiezingen komen eraan, maar de huidige leider van de autosportorganisatie lijkt hier niet op te willen wachten en doet een volgende poging om de macht bijna volledig te grijpen en zijn concurrenten buitenspel te zetten. Alles lezen over de poging die de huidige voorzitter doet? Klik hier!

Geheim McLaren uitgedokterd? 'Mogelijk gebruik van faseveranderende materialen in remmen'

De teams beginnen steeds beter te begrijpen waar het geheim van McLarens remmen zit, al is het nog niet eenvoudig om die technologie zelf toe te passen op hun eigen wagens. Martin Buchan schreef in 2017 zijn doctoraalscriptie terwijl hij bij McLaren werkte. Het onderwerp was faseveranderende materialen, en dat is precies waar de andere teams vermoeden dat het papajakleurige team gebruik van maakt. Alles lezen over de faseveranderende materialen die McLaren mogelijk gebruikt? Klik hier!

FIA voert versoepeling van straffen rondom vloeken door

Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder al aangaf de straffen rond vloeken te willen versoepelen, komt de FIA nu met een nieuwe strafmaat voor schelden binnen de autosport. De straffen worden met 50 procent verlaagd en er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen 'gecontroleerde' en 'ongecontroleerde' omgevingen. Alles lezen over de verandering die de FIA heeft doorgevoerd omtrent de straffen voor het vloeken? Klik hier!

Viaplay laat hele raceweekend in Imola gratis zien, pakt ook uit met aanbieding

Komend weekend gaat F1 voor het eerst in 2025 richting Europa voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit in Imola. Viaplay pakt deze kans om de fans komend weekend tegemoet te komen, ongeacht bij welke provider je zit. Alles lezen over hoe je dit weekend gratis de Grand Prix van Emilia-Romagna kan bekijken? Klik hier!

