Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder al aangaf de straffen rond vloeken te willen versoepelen, komt de FIA nu met een nieuwe strafmaat voor schelden binnen de autosport. De straffen worden met 50 procent verlaagd en er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen 'gecontroleerde' en 'ongecontroleerde' omgevingen.

In januari werd bekend dat de FIA het gebruik van grove taal in de autosport strenger wilde gaan aanpakken. Rallycoureur Adrian Famoux was de eerste die een straf kreeg opgelegd, nadat hij zich tijdens een televisie-interview had laten gaan. Ook Max Verstappen hield zich na de race in Djedda op de vlakte over zijn incident met Oscar Piastri in de eerste bocht, uit vrees iets te zeggen dat later tegen hem gebruikt kon worden.

Verlaging boetes

De FIA heeft woensdag laten weten dat Bijlage B van de Internationale Sportcode is aangepast. De maximale basisboete is verlaagd van 10.000 naar 5.000 euro. Voor de Formule 1, waar de boetes vermenigvuldigd worden met een factor, zal ook een verlaging worden doorgevoerd, zodat de straffen binnen de koningsklasse minder zwaar uitvallen. Daarnaast krijgen stewards voortaan de mogelijkheid om straffen op te schorten, mits het om een eerste overtreding van een coureur of team gaat.

'Gecontroleerde omgeving' VS 'ongecontroleerde omgeving'

Ook wordt nu officieel onderscheid gemaakt tussen gecontroleerde en ongecontroleerde omgevingen. "Daarmee wordt effectief erkend dat er een verschil is tussen taalgebruik in gecontroleerde settings, zoals persconferenties, en spontane opmerkingen van coureurs of teams op het circuit of tijdens een rallyetappe," aldus de FIA in het officiële statement. Verzachtende omstandigheden blijven een factor waar rekening mee wordt gehouden. Een eventuele belediging van stewards zal voortaan leiden tot een sportieve straf, in plaats van een geldboete. De FIA benadrukt tot slot dat racistische of discriminerende opmerkingen nog altijd streng bestraft zullen worden.