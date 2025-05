Op social media is het opgevallen dat het logo van Red Bull Racing is veranderd. Het normaal gesproken donkerblauwe logo met rode Red Bull-letters heeft inmiddels een paarsachtige achtergrond. Het doet denken aan Red Bull in het begin van de jaren 2010. Met de 400e race voor het Oostenrijkse team in aantocht, wordt er online gespeculeerd over een mogelijke speciale livery in Imola.

Red Bull heeft op social media zijn profielfoto aangepast, wat lijkt te hinten op iets wat het team voor het raceweekend in Imola in petto heeft. Hoewel het team nog niets officieel heeft bevestigd, rijdt Red Bull Racing dit weekend haar 400e race in de koningsklasse. Eerder dit jaar verschenen Max Verstappen en Yuki Tsunoda volledig in het wit, als onderdeel van een samenwerking met Honda, niet geheel toevallig tijdens de Grand Prix van Japan.

Subtiele kleurverandering

Red Bull Racing heeft nog niets aangekondigd, maar op social media gonst het inmiddels van de speculaties.

