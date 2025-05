Geheim McLaren uitgedokterd? 'Mogelijk gebruik van faseveranderende materialen in remmen'

De teams beginnen steeds beter te begrijpen waar het geheim van McLarens remmen zit, al is het nog niet eenvoudig om die technologie zelf toe te passen op hun eigen wagens. Martin Buchan schreef in 2017 zijn doctoraalscriptie terwijl hij bij McLaren werkte. Het onderwerp was faseveranderende materialen, en dat is precies waar de andere teams vermoeden dat het papajakleurige team gebruik van maakt.

Vorig jaar dacht Red Bull dat McLaren mogelijk water in de banden gebruikte om de slijtage te beperken. Die beschuldigingen zijn nooit bewezen, maar volgens Buchan zaten ze er niet ver naast. In een video op YouTube legt hij uit waar zijn scriptie over ging en suggereert hij dat McLaren zijn ideeën mogelijk heeft toegepast op de remmen van de MCL39.

Techniek om batterij te koelen, toegepast op remmen?

Buchan legt uit dat hij destijds een scriptie schreef over faseveranderende materialen en het gebruik ervan in de autosport. Hij benadrukt echter dat het destijds ging over het koelen van de batterijen, maar dat de eisen voor de banden exact hetzelfde zijn. "Het doel was om die batterijen zo snel mogelijk op hun optimale temperatuur te krijgen en ze daar vervolgens te houden", legt hij uit. Het materiaal is op veel verschillende manieren te gebruiken, maar kan bij een juiste toepassing warmte absorberen, en dat lijkt wel precies te zijn wat de remmen van de MCL39 op dit moment beter dan de rest doet. "Een goed idee zou zijn om deze materialen te verwerken in de trommelkappen om de oppervlaktetemperatuur te reguleren. Als de kappen te heet worden, begint het materiaal zijn overgangsfase en blijft de temperatuur stabiel, terwijl de trommels van andere teams te warm worden en de banden oververhit raken", verklaart Buchan.

De buitenkant van de remtrommels is gereguleerd door de FIA, maar de binnenkant niet. "Het systeem is volledig passief. Het heeft geen actuator of elektriciteit nodig. En wie kijkt er nu echt ín een trommelkap? Omdat het materiaal aan de binnenzijde vrij ontworpen mag worden, is het systeem legaal", zo stelt hij.

Niet makkelijk te kopiëren

Ook F1-journalist Michael Schmidt heeft van de faseveranderende materialen (PCM) gehoord. PCM’s kunnen thermische energie opslaan en afgeven tijdens een faseovergang van vast naar vloeibaar. Dat zou de waarneming van Red Bull kunnen verklaren, namelijk dat er soms vocht zichtbaar is aan de binnenkant van de velgen van de McLaren. Bij Auto Motor und Sport legt hij uit: "Toegegeven, het klinkt allemaal wat buitenaards, maar het is in elk geval plausibel - en er zijn aanwijzingen die deze theorie ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de verstoringstactiek van Red Bull over water in de banden. Maar zelfs als McLarens rivalen precies weten wat McLaren doet, is het nog niet zo eenvoudig om dat trucje te kopiëren."

