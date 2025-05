Het bandenmanagement van de MCL39 van McLaren houdt de gemoederen flink bezig. Auto Motor und Sport stelt dat McLaren een huzarenstukje heeft afgeleverd met het remsysteem van de wagen. Volgens het Duitse medium draait de innovatie niet zozeer om snellere rondetijden dan die van de concurrentie, maar om een platform waardoor de banden langer binnen het optimale werkvenster blijven. Daarnaast zinspeelt AMuS op een mogelijk antwoord waar Red Bull momenteel aan werkt.

Het papaja-oranje team wist vorig jaar een dramatische seizoensstart om te buigen tot een van de grootste sportverhalen van het jaar, door uiteindelijk de constructeurstitel binnen te halen. Dat roept vragen op bij de concurrentie, die nog altijd niet lijken te weten waar McLaren precies de snelheid vandaan haalt. Afgelopen jaar suggereerde Red Bull dat McLaren mogelijk water in de banden gebruikte, maar de FIA heeft dat als speculatie afgedaan. Inmiddels zijn er beelden opgedoken van de remtrommels van de MCL39, waar de grote innovatie vermoedelijk schuilt.

McLaren zette in 2024 temperatuursensor op remtrommels

Dat Red Bull wees op mogelijk water in de banden bij McLaren, had volgens het medium een duidelijke aanleiding. Bij meerdere gelegenheden werd namelijk vocht aan de binnenkant van de velgen van McLaren waargenomen. Toch was de herkomst van het vocht waarschijnlijk niet de band, maar de remtrommel. Daarnaast klaagde Red Bull vorig jaar tijdens de Grand Prix op de Red Bull Ring dat McLaren temperatuursensoren op de remtrommels gebruikte. Die zijn alleen toegestaan tijdens de vrije trainingen, maar volgens Red Bull zouden ze ook minstens één keer gedurende een volledig raceweekend zijn gebruikt.

Red Bull heeft vermoeden over werking remtruc

De concurrentie lijkt echter nog niet te weten hoe de truc van McLaren precies werkt, waardoor kopiëren voorlopig geen optie is. Wel zou Red Bull vermoedens hebben over de werking van het systeem rond de remtrommels. Zo klaagt Max Verstappen de laatste tijd steeds vaker over mysterieuze remproblemen, aldus het medium.

