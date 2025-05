Mohammed Ben Sulayem staat onder druk als president van de FIA en de verkiezingen komen eraan, maar de huidige leider van de autosportorganisatie lijkt hier niet op te willen wachten en doet een volgende poging om de macht bijna volledig te grijpen en zijn concurrenten buitenspel te zetten.

Dit weet de BBC te melden. “De meeste voorstellen zijn gericht op een soort consolidatie van macht, meer gecentraliseerde controle en het proberen te elimineren van onafhankelijke checks and balances”, zou een bron van de site hebben gezegd. “Het neemt een heel moreel standpunt in. Of dat lijkt zo. Terwijl dat in werkelijkheid waarschijnlijk minder het geval is”, stelt een andere bron van de Britse site.

'BBC zag betrouwbare documenten'

De BBC stelt dat het naast deze bronnen ook documenten heeft gezien. "BBC Sport heeft een vertrouwelijk document gezien met de voorgestelde herzieningen, waarover volgende maand gestemd zal worden tijdens een vergadering van de Algemene Vergadering van de FIA. Hierdoor wordt de deadline voor kandidaten voor de presidentsverkiezing in december vervroegd, krijgt Ben Sulayem de mogelijkheid om elke kandidaat te verbieden zich tegen hem kandidaat te stellen en krijgt hij meer controle over de samenstelling van de FIA Senaat."

Sainz Sr. concurrent van Ben Sulayem

Het nieuws volgt nadat vorige week duidelijk werd dat Carlos Sainz Sr., de vader van huidig Williams-coureur Carlos Sainz, overwoog om Ben Sulayem tijdens de verkiezingen uit te dagen als president van de FIA. Met dit nieuwe voorstel lijkt Ben Sulayem zijn concurrentie buitenspel te willen zetten of in ieder geval ervoor te zorgen dat er twijfel gaat bestaan over of ze hem wel willen uitdagen. Het is een volgende poging van Ben Sulayem om nog meer macht naar zich toe te trekken binnen de FIA.

