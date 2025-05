De toekomst van de Grand Prix van Canada staat op losse schroeven, zo meldt Le Journal de Montréal. Afgelopen jaar verliep de race in Montreal niet zonder problemen, en de organisatie vermoedt dat een contractverlenging met de Formule 1 hierdoor mogelijk van de baan is.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali bood vorig jaar zijn excuses aan aan de teams en partners na afloop van de race in Montreal. Diverse problemen speelden op, al was dat niet direct op televisie zichtbaar. Zo werd de toegang tot het circuit ten onrechte afgesloten vlak voor de start van de eerste vrije training. Daarnaast was er gebrekkige communicatie met de politie, waren parkeerplaatsen veranderd in modderpoelen en zag het medium een ‘invasie’ van toeschouwers die na de race het circuit op wilden. Ook in de stad Montreal deden zich problemen voor: de onverwachte sluiting van terrassen door de brandweer leidde tot grote frustratie.

Organisatie hoopt, maar vreest ook

Terwijl de Grand Prix van Miami inmiddels verzekerd is van een contract tot en met 2041, maakt de promotor van de race op het Circuit Gilles-Villeneuve zich zorgen over de toekomst. Volgens het medium hangt alles af van het succes van de komende editie. Op dit moment is er nog een contract tot en met 2031, maar over de periode daarna bestaan grote onzekerheden. "We zien overal verlengingen van contracten. De intenties zijn duidelijk aan de leiding gecommuniceerd. De gesprekken verlopen vriendelijk, maar er is niets dat ons doet geloven dat een verlenging uitgesloten is," aldus een anonieme overheidsbron tegenover het Canadese medium.

Diverse nieuwe oorden gooien zich op

De onzekerheid bij de Canadese organisatie komt niet alleen voort uit de problemen van vorig jaar. Er zijn namelijk ook meerdere nieuwe locaties waar de Formule 1 interesse in toont. Zuid-Afrika staat al een tijdje op de radar, al lijkt dat plan inmiddels wat afgezwakt, mede doordat Rwanda zich ook als kandidaat heeft opgeworpen. Daarnaast heeft Thailand openlijk aangegeven een Grand Prix te willen organiseren, en recent gaf ook Argentinië aan geïnteresseerd te zijn in een race.

