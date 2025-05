In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Christian Horner achter de schermen niet hoeft te vrezen voor zijn toekomst en rol binnen Red Bull Racing, een voormalig engineer van Ferrari wel ziet gebeuren dat Max Verstappen naar Mercedes gaat om George Russell te vervangen, ging Andrea Kimi Antonelli in op hoe Verstappen is buiten raceweekenden om en keek Lewis Hamilton in zijn glazen bol. Dit is de GPFans Recap van 13 mei.

Grote aanpassingen op komst, blaast Horner titelkansen nieuw leven in?

Veel mensen kijken ernaar uit: de komende races, waaronder die in Imola en Barcelona, zullen er nieuwe regels van toepassing zijn bij de auto's, zo ook bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner kijkt uit naar de updates, maar vindt de impact van de deze veranderingen moeilijk in te schatten. Meer lezen over wat voor veranderingen er op het programma staan bij Red Bull? Klik hier!

Daily Mail: 'Red Bull duidelijk over positie Christian Horner bij F1-team na GP Imola'

Christian Horner staat onder druk bij Red Bull Racing. De Britse teambaas krijgt de voorheen zo succesvolle renstal dit seizoen nog niet aan de praat. Max Verstappen worstelt met de RB21 en de achterstand in beide kampioenschappen wordt steeds groter. Recentelijk doken er dan ook berichten op dat de Red Bull-leiding overweegt Horner op straat te zetten, misschien al na de Grand Prix van Imola, aankomend weekend. Daily Mail claimt nu nieuwe informatie te hebben. Meer lezen over wat er allemaal gemeld wordt over de toekomst van Horner bij Red Bull? Klik hier!

Max Verstappen 'vervangt' George Russell bij Mercedes: "Uitzonderlijk talent''

Waar ligt de toekomst van Max Verstappen? Het is een vraag die door vele mensen gesteld wordt, maar waarvan niemand het zekere antwoord heeft. De voormalig engineer van Ferrari, Rob Smedley, wist wat hij zou doen als hij in de schoenen stond van Toto Wolff. Meer lezen over wat Smedley over de toekomst van Verstappen en zijn mogelijke transfer naar Mercedes te zeggen heeft? Klik hier!

Antonelli maakt duidelijk over Verstappen: 'Dat denken mensen echt onterecht over hem'

Andrea Kimi Antonelli is een nieuw gezicht in F1 dit jaar en kent een uitstekend seizoen tot nu toe waarin hij stabiel presteert. Antonelli kent de huidige viervoudig wereldkampioen, Max Verstappen, al wat langer dan alleen dit seizoen. De Italiaan van Mercedes komt op voor de Nederlander en maakt korte metten met veronderstellingen van de buitenwereld. Meer lezen over wat Antonelli te zeggen heeft over de persoon Verstappen buiten F1-weekenden? Klik hier!

Hamilton heeft "honderd procent vertrouwen" dat Ferrari problemen op kan lossen

Lewis Hamilton heeft er naar eigen zeggen "honderd procent vertrouwen in" dat Ferrari de problemen op kan lossen waar het momenteel mee kampt. De zevenvoudig wereldkampioen is onder de indruk van de manier van werken van zijn nieuwe werkgever. Meer lezen over wat Hamilton te zeggen heeft over zijn eigen toekomst bij Ferrari en in F1 en waar hij op hoopt in 2026 en daarna? Klik hier!

