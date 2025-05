Waar ligt de toekomst van Max Verstappen? Het is een vraag die door vele mensen gesteld wordt, maar waarvan niemand het zekere antwoord heeft. De voormalig engineer van Ferrari, Rob Smedley, wist wat hij zou doen als hij in de schoenen stond van Toto Wolff.

De geruchtenmolen draait op volle toeren. Is de toekomst voor Verstappen wel veilig bij Red Bull? Moet hij een overstap maken naar Aston Martin voor het 2026-seizoen? Of is er een pikante transfer in de maak door een overstap te maken naar Mercedes? Het zijn vragen die veel voorbij komen, maar waar absoluut niemand een antwoord op kan geven. Smedley laat weten dat hij Verstappen naar Mercedes ziet vertrekken, en dat ten kosten van George Russell. Aangezien beide coureurs bij Mercedes een contract hebben tot 2026, schat hij dit in als een realistisch scenario.

Artikel gaat verder onder video

Smedley ziet Verstappen als 'uniek'

Smedley, engineer bij Ferrari tussen 2006 en 2013, het tijdperk van Felipe Massa, zei dat als hij Wolff was, hij 100% Russell zou vervangen voor Verstappen: "Oh, dat is een hele, hele moeilijke vraag, want je hebt een viervoudig wereldkampioen die een van de meest speciale coureur is en er zijn er maar heel weinig die meer kunnen rijden dan wat de auto eigenlijk kan leveren", vertelde hij in de F1 Nation-podcast. "En dat deed hij dus precies op de zaterdag in Miami en ook aan het begin van de race", zo spreekt hij lovend over de Nederlander.

Verstappen is uitzonderlijk

"Als ik in de positie was om deze beslissing te nemen, wat je me eigenlijk vraagt, zou ik dan Max Verstappen liever in mijn auto hebben dan wie dan ook op de grid op dit moment? Ja, 100% zeker. Zonder twijfel." Waarom hij die keuze zou maken, legt Smedley als volgt uit: "Ik zou het talent, de vastberadenheid en die enorme drive nemen als leidende beslissing voor mijn coureurs. Je kent Max net zo goed als ik, voor hem telt eigenlijk maar één ding, en dat is racen."

De keuze is snel gemaakt

"Als je iemand met zoveel motivatie en focus in je team kunt krijgen, in welke functie dan ook, en met zoveel talent, of het nu in het engineeringteam is, het commerciële team, of achter het stuur, dan wil je die persoon erbij hebben, echt 100% zeker, want Formule 1 draait om het binnenhalen van talent, dat talent inzetten en het zo organiseren dat het samen kan werken." Daarna komt hij met nog meer complimenten voor de Nederlander: "Talent als dat van Max Verstappen zal het team elke dag blijven pushen om 101% te geven, er is geen verslapping, er zijn geen vrije dagen."

Gerelateerd