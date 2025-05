Veel mensen kijken ernaar uit: de komende races, waaronder die in Imola en Barcelona, zullen er nieuwe regels van toepassing zijn bij de auto's, zo ook bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner kijkt uit naar de updates, maar vindt de impact van de deze veranderingen moeilijk in te schatten.

Dat het team uit Milton Keynes momenteel een lastig seizoen kent, is geen geheim. Daarbij komt kijken dat McLaren, de directe concurrent van Verstappen en zijn team, een uitstekend seizoen beleeft. Toch lijkt het kampioenschap niet voor iedereen al bepaald door de aankomende aanpassingen van de voorvleugel. Door de nieuwe regel die zal ingaan tijdens de race in Barcelona, wordt de maximale buiging, ook wel 'flexi-wings' genoemd, aangepast. De buiging mag vanaf Spanje nog maar 10mm zijn, in plaats van 15mm. Dat klinkt niet als een groot verschil, maar toch verwacht men veel impact van deze aanpassing.

Artikel gaat verder onder video

Niet te vroeg juichen, aldus Horner

Horner verwacht dat we veranderingen zullen zien door de aanpassingen, maar houdt zich nog wel in: "Het zal zeker effect hebben. Hoeveel het je concurrenten raakt in vergelijking met jezelf is lastig te voorspellen, maar het is absoluut een significante verandering. Het is niet zomaar een 'kleine' aanpassing. Het zal alle auto’s beïnvloeden, het is alleen de vraag in welke mate", zo zegt de teambaas tegenover de media.

Positieve geluiden door prestaties

Ook laat hij zich uit over de prestaties van de RB21 ten opzichte van McLaren: "Ik denk niet dat het opeens anders is, maar het zit heel dicht bij elkaar. Als je kijkt naar het tempo in sommige race en de slijtage van de banden, was dat bij ons beter, of op zijn minst gelijk, en misschien zelfs iets beter dan bij McLaren." Aan optimisme lijkt er dus geen gebrek bij het team uit Milton Keynes.

Circuit Miami past niet goed bij Red Bull

Ook geeft de Brit aan waarom het in Miami niet lukte: "Twee weken later hebben zij niet heel veel verschillende specificaties van de auto meegenomen; het is vooral het circuit dat deze problemen aan het licht brengt. Ik denk dat de remproblemen die wij hebben, het probleem hebben verergerd, omdat je dan de controle verliest en alles gewoon te heet wordt."

Titelstrijd nieuw leven inblazen?

Horner heeft zich dus nog niet neergelegd bij een 'verloren' seizoen: "Het is een kampioenschap van 24 races; er is nog een heel lange weg te gaan. Ze [McLaren, red.] zien er op dit moment ontzettend sterk uit. Maar zodra we Miami verlaten, kan er van alles veranderen. We moeten in de komende races echt beginnen het gat in de punten wat kleiner te maken." Er lijkt dus nog van alles mogelijk dit seizoen, aldus Horner.

Gerelateerd