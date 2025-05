Christian Horner (51) staat onder druk bij Red Bull Racing. De Britse teambaas krijgt de voorheen zo succesvolle renstal dit seizoen nog niet aan de praat. Max Verstappen worstelt met de RB21 en de achterstand in beide kampioenschappen wordt steeds groter. Recentelijk doken er dan ook berichten op dat de Red Bull-leiding overweegt Horner op straat te zetten, misschien al na de Grand Prix van Imola, aankomend weekend. Daily Mail claimt nu nieuwe informatie te hebben.

Horner maakt een moeilijke periode door. De langst zittende teambaas ooit in de Formule 1 domineert al enige tijd op negatieve wijze de krantenkoppen. Zo kwam hij vorig jaar met regelmaat in het nieuws vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag en zijn het dit jaar vooral de matige prestaties van het team die de headlines domineren. De RB21 is niet opgewassen tegen de oppermachtige McLarens - en ook de auto's van Mercedes en Ferrari zijn soms een maatje te groot. Verstappen weet vaak ver boven zijn materiaal uit te stijgen, maar zelfs dat blijkt anno 2025 niet genoeg om mee te doen om de overwinningen. Er wordt dan ook al enige tijd gespeculeerd over de toekomst van Verstappen bij het Oostenrijkse team, maar datzelfde geldt nu voor Horner - zij het niet uit eigen beweging.

Horner na GP Imola op straat gezet door Red Bull?

Diverse media melden de afgelopen dagen dat de aandeelhouders van Red Bull GmbH overwegen Horner opzij te schuiven, zeker als de grote updates in Imola niet het gewenste effect gaan hebben. Franz Tost, oud-teambaas van het zusterteam van Red Bull, en Oliver Oakes, voormalig teamchef van Alpine, worden genoemd als zijn opvolger. Volgens het Oostenrijkse OE24 is de situatie dusdanig nijpend, dat Horner zelfs na het raceweekend in Italië al ontslagen zou kunnen worden. Sport Mail, de sporttak van Daily Mail, meldt echter dat bronnen dicht bij Red Bull aan hen hebben gemeld dat Horner zich op korte termijn nog geen zorgen hoeft te maken over zijn positie.

Positie Horner staat niet op de tocht

De Britse krant schrijft dat 'Horner's baan geen risico loopt' op dit moment. Echter, wanneer Horner zijn team niet snel op de rit krijgt, kan alles in een stroomversnelling terechtkomen. De Red Bull-leiding vreest immers ook dat Verstappen na een tegenvallend seizoen zijn koffers pakt. De regerend wereldkampioen heeft een clausule in zijn contract dat hij bij een tegenvallend jaar kan vertrekken naar een ander team. Mercedes en Aston Martin worden genoemd als potentiële nieuwe bestemming voor de Nederlandse coureur.