McLaren heeft duidelijk de overhand gekregen in de Formule 1. Ze gingen 2025 al in als de verdedigend constructeurskampioenen, maar hun voorsprong op Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari lijkt alleen maar groter te worden. Het zou onder andere kunnen komen door dit trucje en helaas kan het team van Max Verstappen dat niet zomaar kopiëren.

Het wordt een enorme uitdaging voor Max Verstappen om Oscar Piastri en Lando Norris nog te verslaan in het kampioenschap. McLaren heeft vijf van de zes Grands Prix tot nu toe gewonnen en in Japan waar Verstappen zegevierde, sleepten ze alsnog een dubbelpodium binnen vlak achter de Limburger. Een van de redenen dat de papajakleurige MCL39 een geweldige racepace heeft, is omdat de bandenslijtage relatief laag ligt. Red Bull worstelt hier juist mee en zou hebben beweerd dat McLaren een heel klein laagje water in de banden doet om deze koeler te houden. Zak Brown stak hier in Miami nog de draak mee.

Luchtstroom bij wielen opgesplitst

Het 'foefje' zit hem naar verluidt niet in de banden zelf, maar in de remmen. De reglementen zijn er duidelijk over dat je geen koelelementen of warmtewisselaars in het gebied van de wielen mag monteren. De teams krijgen van de FIA wel de vrijheid om met de luchtstroom en materialen te spelen. McLaren zou het voor elkaar hebben gekregen om de luchtstroom bij de wielen op te splitsen, zodat de hete remmen en de koelere banden binnen het gewenste temperatuurvenster blijven. Dat komt de bandenslijtage ten goede. Het is iets waar Rob Marshall, die tot en met 2023 nog bij Red Bull zat, aan zou hebben gewerkt als de nieuwe hoofdontwerper van McLaren.

Red Bull kan McLaren niet zomaar kopiëren

Als Red Bull erachter komt hoe McLaren dit voor elkaar heeft gekregen, dan kunnen ze het trucje alsnog niet zomaar overnemen. Omdat het hier gaat om de luchtstroom, heeft dat een effect op de gehele auto. De luchtstroom gaat door het wiel en dan verder onder de auto door en over de vloer, en het gaat over de auto heen langs de sidepods en over de achtervleugel. Het heeft dus een impact op de gehele bolide achter de voorwielen. Kopieert Red Bull het remontwerp van McLaren, dan kunnen ze de balans van Verstappens auto misschien juist verpesten, omdat alle onderdelen samen moeten kunnen werken. Pas je de luchtstroom door de voorwielen aan, dan kan het zijn dat er veel meer aerodynamische wijzigingen gemaakt moeten worden.

