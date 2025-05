Zak Brown zat Red Bull Racing te stangen tijdens de eerste en enige vrije training voor de F1 Grand Prix van Miami. De CEO van McLaren heeft op een slimme manier gereageerd op beschuldigingen van Christian Horner over de legaliteit van de papajakleurige bolides.

McLaren sleepte vorig jaar het constructeurskampioenschap binnen en heeft ook dit seizoen de snelste auto. Oscar Piastri leidt de tussenstand na vijf Grands Prix voor teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen moet het voorlopig met de derde plek in het kampioenschap doen. De slimme koppen bij McLaren hadden verschillende 'foefjes' bedacht en ontwikkeld om Red Bull, Ferrari, Mercedes en de rest van het Formule 1-veld te verslaan, zoals de mini-DRS en de flexibele vleugels, iets waarvan Verstappen vermoedt dat oud-Red Bull-collega Rob Marshall daar achter zit.

Water in de banden

Iets waar McLaren in 2024 ook van werd beschuldigd door Red Bull is een trucje met water in de banden. Volgens de energiedrankfabrikant werden de banden van Piastri en Norris gevuld met een heel klein laagje water. Op deze manier zou het rubber van binnenuit beter worden gekoeld en het zou vooral voor de long runs goed werken, aangezien de banden langer meegaan als ze niet zo snel oververhit kunnen raken. Naar verluidt werd het water via de ventielen ingespoten en is slechts een zeer kleine hoeveelheid nodig voor het gewenste effect. Pirelli kon echter geen bewijs vinden voor wat McLaren zou hebben uitgespookt volgens Red Bull.

Brown besloot tijdens de vrije training in Miami de draak te steken met Red Bull, en de tv-camera's en de regie pikten het grapje over bovenstaande foefje ook op. Hier is te zien dat de Amerikaan drinkt uit een waterfles waarop staat 'tire water', oftewel 'bandenwater'. Horner reageerde sportief bij Sky Sports F1 en zei: "We zullen hem wat blikjes Red Bull opsturen, als hij nog wat energie nodig heeft."

