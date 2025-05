Red Bull Racing haalt dit seizoen alles uit de kast om de concurrentie te verzwakken. Dit doet het via de reglementen omtrent de auto, maar ook via protesten. Het laatste protest van Red Bull was gericht op Mercedes, na de F1 Grand Prix van Miami, en was genoeg reden voor McLaren CEO Zak Brown om zich erover uit te spreken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt nu ook zijn kant gekozen te hebben en zinspeelt na aanleiding van de protesten vanuit Red Bull op een regelwijziging.

Aanleiding voor de discussie is het protest van afgelopen weekend dat door Red Bull werd ingediend. Volgens Red Bull was George Russell, die derde werd met minder dan vijf seconden voorsprong op Max Verstappen, niet genoeg van zijn gas gegaan tijdens de virtuele safety car in de race. De FIA bekeek het protest en vond dat er niet genoeg reden was om het verder te onderzoeken of een straf uit te delen. Eerder dit jaar probeerde Red Bull via screenshots en beelden na het incident tussen Oscar Piastri en Verstappen in Djedda ook al in te spelen op de FIA.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over herhaaldelijke pensioengeruchten: 'Weet niet wie mij met pensioen wil sturen'

Brown en McLaren halen uit naar Red Bull

Zak Brown was na het weekend in Miami open over protesten die door teams als Red Bull worden ingediend na de race. “Er is een fatsoenlijke manier om aan het einde van de race protest aan te tekenen tegen een team en je moet het formeel doen, bekendmaken waar het vandaan komt en geld neerleggen. Ik denk dat dat proces uitgebreid moet worden naar alle beschuldigingen om een einde te maken aan de frivole beschuldigingen die alleen bedoeld zijn om af te leiden. Dus als je wat geld zou moeten neerleggen en op papier zou moeten zetten wat je beschuldigingen zijn, dan denk ik dat dat een manier zou zijn om een einde te maken aan de valse beschuldigingen in deze sport, die niet erg sportief zijn. En als iemand denkt dat er een technisch probleem is, dan heb je daar recht op. Zet het op papier, zet je geld in. Ik denk dat dit een aanzienlijk einde zal maken aan de valse beschuldigingen van sommige teams in de sport.”

Ben Sulayem kiest kant McLaren in discussie

Het is duidelijk dat Brown zich met de uitspraken vooral richt tot Christian Horner en Red Bull. Ben Sulayem, die niet bang is om zijn mening in het openbaar te delen over veel discussies en onderwerpen, stelt tegenover AP dat hij zich aansluit bij Brown en McLaren omtrent de kosten van een protest. “Je kunt niet zomaar iemand beschuldigen zonder een schriftelijke klacht. Wat betreft dat protest, je moet geld betalen.” Volgens Ben Sulayem zou een prijskaartje van 50.000 dollar geen gek bedrag zijn om het team dat het protest indient te laten betalen voor de kosten van het onderzoek.

Gerelateerd