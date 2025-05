Hoewel de jaartjes bij Dr. Helmut Marko inmiddels beginnen te tellen, denkt hij nog lang niet aan stoppen. De afgelopen maanden is hem geregeld naar zijn toekomst gevraagd, en inmiddels begint de Red Bull-adviseur zich toch af te vragen wie hem zo graag bij het team weg wil hebben.

Sinds de oprichting van Red Bull Racing is Marko al betrokken bij het team. Onder zijn leiding werd Christian Horner aangesteld als teambaas. Vorig jaar kwamen de twee lijnrecht tegenover elkaar te staan, waarbij Max Verstappen zijn lot nog aan dat van de adviseur verbond. Inmiddels zijn de plooien enigszins gladgestreken, maar er blijven vragen rond Marko’s toekomst. Sebastian Vettel wordt genoemd als mogelijke opvolger, al heeft Marko voorlopig geen plannen om op te stappen.

Marko vraagt zich af wie hem weg wil hebben

In gesprek met OE24 wordt Marko opnieuw gevraagd naar zijn toekomst en de mogelijke opvolging door Vettel. “Dat was ooit een idee van mij,” zegt Marko, die hoopt dat Vettel uiteindelijk klaarstaat om zijn rol over te nemen. Toch zal dat volgens de Oostenrijker nog wel even duren. “Maar van iets dat rijp is voor een officiële uitspraak is absoluut geen sprake, daar zijn we nog ver van verwijderd. Ik weet niet wie mij aan het eind van het jaar met pensioen wil sturen, maar ik ben dat in ieder geval niet van plan. Wie rust, die roest...,” aldus Marko.

