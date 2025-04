Ralf Schumacher kent de oorzaak van de problemen waar Max Verstappen en Red Bull Racing dit seizoen tegenaan zijn gelopen en weet ook wie daar verantwoordelijk voor is: teambaas Christian Horner.

Red Bull en Verstappen waren in 2022 en 2023 erg dominant richting hun kampioenschap bij de coureurs en constructeurs. Begin 2024 werd deze lijn doorgetrokken, maar richting de races in Europa ging het fout en begonnen McLaren en daarna Ferrari beter te presteren dan Verstappen. De Nederlander werd wel wereldkampioen, maar bij de constructeurs werd Red Bull slechts derde. In 2025 is het niet anders en is het nu vooral afwachten wat het upgradepakket in Imola teweeg gaat brengen.

Schumacher over Horner

In gesprek met Motorsport.com zegt Schumacher dat het door Horner komt dat Red Bull het nu een stuk lastiger heeft, omdat hij niet heeft voorzien dat Red Bull het lastig zou krijgen zonder Newey en volgens de Duitser te veel in zichzelf is gaan geloven. "Ik vind Pierre Waché geen Adrian Newey. Daarom gaat het nu zo moeilijk. Hij [Horner,] heeft het hele team opgebouwd en was samen met [Helmut] Marko verantwoordelijk. Hij had het moeten zien. En hij had Newey nooit mogen verliezen."

Schumacher wijst naar Horner

Schumacher vervolgt: "Hij dacht dat het allemaal wel goed zou komen en dat hij hem [Newey] niet nodig zou hebben. Daar is het begonnen. Christian is zichzelf te groot gaan vinden en nu zit hij met een probleem. Bij hem krijg je altijd het gevoel dat hij het team alleen overeind wil houden en daarom de touwtjes heel stevig in handen heeft. Of dat altijd goed is, dat weet ik niet. Ze hebben afgesproken om het rustiger aan te doen om zo eenheid uit te stralen, maar ik denk dat de geest uit de fles is en dat hij eruit blijft."

