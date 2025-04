Christian Horner heeft zich namens Red Bull Racing als teambaas uitgesproken over de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen, het gemis van topontwerper Adrian Newey en 2026 en het nieuwe tijdperk in F1.

In een lang interview met Formule1.nl wordt ook gevraagd naar de toekomst van Verstappen in F1 en vooral bij Red Bull, waar hij een prestatieclausule heeft die hij vanaf de zomer kan activeren als bepaalde sportieve doelstellingen niet worden gehaald. Horner maakt zich zeker wel zorgen, maar weet ook dat Verstappen vertrouwen heeft in het team. “Ik denk dat hij in het project gelooft en het omarmt. Er zijn geen garanties in 2026, voor niemand. Dat is wat dus zo interessant gaat worden: om te zien hoe het allemaal uitpakt.” Horner lijkt dus te denken dat Verstappen zijn huidige team wel een kans gaat geven in het nieuwe tijdperk, maar houdt ook rekening met een vertrek.

Horner over 2026

Horner zag bij Red Bull ook veel mensen vertrekken, maar volgens de Brit zorgt dit ook voor kansen voor talenten binnen het team. "Alles evolueert, het is ook goed om te zien dat jong talent de kans krijgt. Zoals in elke organisatie kan ook bij ons stilstand acteruitgang zijn, maar wij zijn altijd al vooruitstrevend geweest. We gaan het laatste jaar in van de huidige regelgeving en achter de schermen wordt 2025 een enorm belangrijk jaar voor Red Bull Powertrains. Dat bereidt zich voor om in 2026 met Ford onze twee teams van motoren te voorzien. Er is een hoop gaande.”

Horner weet dat Newey gemist wordt bij Red Bull

Horner vervolgt: “Adrian Newey speelde een sleutelrol in de periode dat hij bij ons was. En we zullen altijd met veel plezier, voldoening en dankbaarheid terugkijken op die tijd. Maar het team was al aan het evolueren. Natuurlijk is het vreemd om hem straks na al die jaren in een groen shirt te zien van Aston Martin. En Adrian was de laatste jaren wat meer op de achtergrond geraakt, maar dit is het eerste jaar dat hij er helemaal niet bij betrokken is. De rest van het team gaat door met het werk en ik denk dat we een sterke, goede groep hebben."

