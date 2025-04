'Verstappen-haters' slaan andere toon aan na Japan, F1-teams gaan testen op Zandvoort | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De overwinning van Max Verstappen werd natuurlijk veel besproken in de nasleep van de F1 Grand Prix van Japan en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op het verlies van McLaren. Teambaas Andrea Stella heeft uitgelegd waarom ze niet voor een alternatieve strategie kozen om op die manier voorbij te gaan aan de Red Bull. George Russell waarschuwt de Nederlander ondertussen. Hij denkt namelijk dat we nog niet het beste van McLaren hebben gezien. Verder heeft Haas hun nieuwe aanwinst onthuld, zijn 'Verstappen haters' juist lyrisch over de viervoudig wereldkampioen, genoot Kelly Piquet van haar babyshower en gaan we al in april en mei Formule 1-teams in actie zien op Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Haas F1 team verwelkomt Ryō Hirakawa als officiële reserverijder

Ryō Hirakawa is de nieuwe officiële reserverijder voor het team van Haas. De Japanse coureur, die afgelopen weekend opvallend genoeg nog in dienst was voor het team van Alpine, zal per direct de overstap maken naar de Amerikaanse formatie en komt voor hen komend weekend zelfs al in actie. Hirakawa is blij met de overstap: "Ik heb heel veel zin om me bij MoneyGram Haas F1 Team te voegen, ik waardeer deze kans enorm en ik kijk echt uit naar een nieuwe reis met het team. Ik rijd mijn eerste FP1-sessie in Bahrein, dus het is spannend om twee raceweekenden achter elkaar te mogen rijden. Ik kan niet wachten om naar Bahrein te gaan." Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van Haas.

Croft en Kravitz lyrisch over Verstappen na Japan: "Red Bull heeft de beste coureur"

Max Verstappen maakt zondag in Japan een statement van jewelste door de Grand Prix op zijn naam te zetten nadat hij op zaterdag al een legendarische pole position wist te pakken. Ook op Sky Sports, waar mannen als David Croft en Ted Kravitz niet altijd even groot fan van de Nederlander zijn, is men onder de indruk. Vanaf start tot finish was Verstappen dominant op Suzuka International Racing Course. Bij de start sloeg de Nederlander direct de aanval van Lando Norris af, terwijl hij hem na een langzame stop van Red Bull ook nipt voor wist te blijven. Verder kwam hij niet meer in de problemen. Ontzettend knap, want het was duidelijk dat de McLarens toch de beste wagen van het weekend hadden. Croft kan zijn ogen niet geloven: "Dit is waarom dit seizoen zo briljant kan worden. McLaren heeft de beste auto en ik weet dat Red Bull in deze vorm de beste coureur heeft", zo klinkt het complimenteus. Lees hier het hele artikel over de mannen van Sky Sports F1 die lyrisch zijn over Max Verstappen.

Kelly Piquet en Penelope genieten op jacht Verstappen van babyshower

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016. Inmiddels is natuurlijk ook de eerste baby van Verstappen en Piquet onderweg en is het wachten tot ze later dit jaar met zijn vier zullen zijn. Lees hier het hele artikel over de babyshower van Kelly Piquet.

F1 gaat volop testen op Zandvoort: dit is wanneer en welke teams in actie komen

GPFans heeft vernomen dat drie F1-teams op Zandvoort gaan testen in april en mei, verdeeld over vijf testdagen. Het zal waarschijnlijk deel uitmaken van het TPC-programma van Alpine, Aston Martin en McLaren, wat betekent dat er F1-bolides uit seizoen 2023 of daarvoor gebruikt moeten worden. Ieder team mag maximaal 20 TPC-dagen uitvoeren dit jaar. Maximaal 4 dagen hiervan mag met een coureur die al meerijdt in de Formule 1 of op het punt staat dat te doen. Deze mogen tevens in totaal niet meer dan 1000 kilometer afleggen. Als een team de andere 16 TPC-dagen ook wil gebruiken, dan moet dat met een coureur buiten de Formule 1 gebeuren. Lees hier het hele artikel over de aankomende Formule 1-tests op Circuit Zandvoort.

Russell waarschuwt Verstappen voor snelheid McLaren: "Dan gaan ze pas echt uitblinken"

George Russell verwacht dat Max Verstappen het lastiger gaat krijgen na de overwinning in de F1 Grand Prix van Japan. Hij denkt namelijk dat de Red Bull Racing-bolide, evenals zijn eigen Mercedes, beter loopt in de koelere omstandigheden, maar dat de wagens van Lando Norris en Oscar Piastri harder zullen gaan, wanneer er bij warme temperaturen geracet wordt. "Ik denk dat we nog niet het beste van McLaren hebben gezien", zei de Brit die zelf de papajakleurige bolides niet bij kon houden. Hij waarschuwt Verstappen dat de Red Bull-coureur het dus lastig gaat krijgen ten opzichte van Norris en Piastri. "Het zijn drie koude races geweest. Hier en tijdens het vorige raceweekend hebben onze jassen aan. Ik denk dat McLaren pas in Bahrein en Saoedi-Arabië echt gaan uitblinken, wanneer het 35 graden Celsius is." Lees hier het hele artikel over George Russell die verwacht dat McLaren nog niet het beste heeft laten zien.

McLaren legt uit waarom het geen under- of overcut kon doen ten opzichte van Verstappen

Andrea Stella, de teambaas van McLaren, heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Japan uitgelegd waarom het team geen alternatieve strategie kon toepassen voor Lando Norris. Er was tijdens de race geen tactische kans om de druk op te voeren bij Max Verstappen. Daarom werd de uiteindelijk gekozen strategie door het team als beste optie gezien. Tijdens de persconferentie benadrukte Norris dat een eerdere pitstop het team kwetsbaarder zou hebben gemaakt, zeker als de race geneutraliseerd moest worden. "Als ik drie ronden eerder of twee ronden eerder was gestopt en er komt een safety car, dan zien we er heel dom uit", vertelde de Brit, die bijval kreeg van Stella. De Umbriër legde tegenover de aanwezige media uit: "Ik denk dat we Oscar niet hadden kunnen laten stoppen, als we Lando eerder naar binnen hadden gehaald, en dat zou een probleem voor Oscar zijn geweest." Lees hier het hele artikel over de teambaas van McLaren die de strategie uitlegt na de Grand Prix van Japan.

Gerelateerd