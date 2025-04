Andrea Stella, de teambaas van McLaren, heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Japan uitgelegd waarom het team geen alternatieve strategie kon toepassen voor Lando Norris. Er was tijdens de race geen tactische kans om de druk op te voeren bij Max Verstappen. Daarom werd de uiteindelijk gekozen strategie door het team als beste optie gezien.

McLaren sleepte van alle teams de meeste punten binnen, maar echt tevreden kon het niet zijn. Het was namelijk Verstappen die de race op het Suzuka International Racing Course op zijn naam schreef. Norris en Oscar Piastri zaten constant dicht achter de Red Bull, maar de papajakleurige bolides konden geen enkele inhaalpoging wagen. Een mogelijke undercut of overcut werd uiteindelijk uitgesloten. Vanwege het lage bandenslijtage was het moeilijk om verloren posities op de baan terug te winnen. De strategie-afdeling van McLaren analyseerde de delta's en zag dat de extra snelheid op de oude banden nauwelijks iets deed. Hierdoor was het al snel duidelijk dat de strategie omgooien geen haalbare kaart was.

Piastri moest Russell dekken

Tijdens de persconferentie benadrukte Norris dat een eerdere pitstop het team kwetsbaarder zou hebben gemaakt, zeker als de race geneutraliseerd moest worden. "Als ik drie ronden eerder of twee ronden eerder was gestopt en er komt een safety car, dan zien we er heel dom uit", vertelde de Brit, die bijval kreeg van Stella. De Umbriër legde tegenover de aanwezige media uit: "Ik denk dat we Oscar niet hadden kunnen laten stoppen, als we Lando eerder naar binnen hadden gehaald, en dat zou een probleem voor Oscar zijn geweest."

Leermoment na verlies

"Oscar had dan moeten wachten", vervolgde Stella. "Dat zou een probleem opleveren met de concurrentie [achter ons], zeker met [George] Russell die zijn banden al had gewisseld, en dus moesten we hem dekken." McLaren wil van het verlies in Suzuka een leermoment maken. "We gaan het uiteraard onderzoeken om te begrijpen of er een mogelijkheid was voor een undercut met Lando die op Max uitgeoefend had kunnen worden."