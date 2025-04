George Russell verwacht dat Max Verstappen het lastiger gaat krijgen na de overwinning in de F1 Grand Prix van Japan. Hij denkt namelijk dat de Red Bull Racing-bolide, evenals zijn eigen Mercedes, beter loopt in de koelere omstandigheden, maar dat de wagens van Lando Norris en Oscar Piastri harder zullen gaan, wanneer er bij warme temperaturen geracet wordt.

McLaren heeft na drie raceweekenden al een flinke voorsprong opgebouwd in het constructeurskampioenschap dankzij zeges van Norris en Piastri in Australië en China, respectievelijk. Mercedes ligt momenteel tweede in de tussenstand na twee podiums van Russell. Rookie Kimi Antonelli kan goed meekomen en is tot nu toe elke wedstrijd in de top zes geëindigd. Red Bull Racing vinden we dan op de derde plaats. Alle 61 punten van de Oostenrijkse formatie zijn door Verstappen verdiend. De Limburger is dichterbij Norris gekomen in het rijderskampioenschap door de Grand Prix van Japan te hebben gewonnen. Het was al een uitdaging om de McLarens achter zich te houden, maar Russell denkt dat die uitdaging vanaf nu alleen maar groter wordt voor Verstappen. Russell was teleurgesteld met zijn eigen vijfde finishpositie op Suzuka, omdat hij de hele tijd vastzat achter de Ferrari van Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1-coureurs klagen over slechte sanitaire voorzieningen, steken de draak met 'ijdele' Russell

Minder schommelingen

"Ik denk dat ik de afgelopen jaren niet heel erg consistent ben geweest. Dat is iets waar ik aan wilde werken, om minder schommelingen te hebben", begon Russell tegenover Sky Sports F1. "En het is een solide start van het seizoen geweest, daar ben ik blij mee. Volgens mij hadden we tijdens de eerste twee races geen beter resultaat kunnen behalen. P4 hier was waarschijnlijk een eerlijk resultaat geweest, maar ja, het is dus P5 geworden."

OOK INTERESSANT: Norris niet meer verrast door Verstappen: 'Ik weet al sinds 2015 hoe goed hij is'

McLaren gaat in de hitte uitblinken

"Ik denk dat we nog niet het beste van McLaren hebben gezien", vervolgde de Brit die zelf de papajakleurige bolides niet bij kon houden. Hij waarschuwt Verstappen dat de Red Bull-coureur het dus lastig gaat krijgen ten opzichte van Norris en Piastri. "Het zijn drie koude races geweest. Hier en tijdens het vorige raceweekend hebben onze jassen aan. Ik denk dat McLaren pas in Bahrein en Saoedi-Arabië echt gaan uitblinken, wanneer het 35 graden Celsius is. Ik blijf realistisch. Het zijn drie prima races geweest, maar er zijn nog 21 te gaan."

Gerelateerd