Klassementsleider Lando Norris kijkt niet meer op van de prestaties van Max Verstappen. De Engelsman wordt tijdens de persconferentie na de race in Japan gevraagd of hij verrast was door het optreden van de Red Bull-coureur, maar stelt dat hij al sinds 2015 weet hoe goed de viervoudig wereldkampioen is.

Norris beschikt met de MCL39 over het snelste pakket in de koningsklasse, maar heeft na drie races in 2025 slechts één overwinning behaald. Ook in de tweede helft van vorig jaar beschikte McLaren over de snelste bolide, maar Verstappen bleef steeds in de buurt. Tijdens de wedstrijd op Suzuka kon Norris geen weg langs Verstappen vinden en kwam hij als tweede over de streep.

'Niemand hoeft Norris te vertellen hoe goed Verstappen is'

"Ik krijg vaak vragen als: 'Ben je verrast door Max?' wanneer hij zo'n dag als gisteren heeft, of een race zoals vandaag. En ik denk dat mensen altijd verwachten dat ik 'ja' zeg, maar ik zie geen reden om verrast te zijn. Volgens mij ben ik dat ook nooit geweest," opent Norris. In zijn ogen is het algemeen bekend waartoe de Nederlander in staat is. "Zoals je zei, ik heb altijd veel respect gehad voor Max. Maar als je zelf in de auto zit en rijdt, voel je wat goed is en wat niet. Ik denk niet dat ik iemand nodig heb die mij moet vertellen waartoe Max in staat is, of wat ik zou moeten denken. Natuurlijk heb ik altijd mijn eigen mening, maar ik zal altijd respect hebben. Ik weet hoe goed hij al is sinds we elkaar voor het eerst een hand gaven in 2015 of zo — 2014 — toen ik nog maar half zo groot was als nu. Dus ja, ik heb niemand nodig om me die dingen te vertellen."

Norris: 'Gaan mooie races tegemoet'

Met de snelle MCL39 en de RB21, die ook telkens wordt verbeterd, zullen de twee elkaar in 2025 nog regelmatig tegenkomen. "Mensen lijken altijd verbaasd als ik zeg dat ik niet verrast ben, maar ik weet gewoon hoe goed hij is. Ik weet wat hij kan. Dus ik zou zeggen: niets verbaast me nog. Maar goed, ik geloof nog steeds dat we een aantal mooie races gaan beleven, dat we elkaar echt kunnen uitdagen, en dat de ene keer hij boven zal liggen en de andere keer ik," aldus Norris.

