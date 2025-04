Christian Horner heeft gereageerd op de problemen waar McLaren mee te maken heeft. Na de Grand Prix van Japan wees hij op de nadelen van het hebben van twee sterke coureurs die allebei vechten voor de wereldtitel. Volgens Horner zit McLaren nu in een situatie waarbij beide rijders denken Max Verstappen te kunnen verslaan.

Lando Norris en Oscar Piastri reden tijdens de race in Japan op respectievelijk de tweede en derde plek, vlak achter Verstappen. Piastri voelde dat hij sneller was dan zijn teamgenoot en vroeg via de radio of hij voorbij mocht gaan om een aanval op Verstappen te kunnen wagen. McLaren besloot echter om geen teamorders te geven, iets wat leidde tot speculaties over de interne dynamiek binnen het team.

Pitstops

Red Bull -teambaas Christian Horner beweert dat McLaren in de pitstopstrategie in Japan Verstappen wilde misleiden door als eerste Piastri naar binnen te halen en vervolgens Norris voor nieuw rubber te laten komen. Volgens Horner sloeg die actie nergens op, omdat het pitstopmoment extra risico met zich meebracht doordat Norris in het verkeer terecht had kunnen komen. Red Bull hield echter vast aan de eigen strategie en reageerde standvastig, waardoor het plan van McLaren niet werkte.

Horner over McLaren

De woorden van Horner komen voort uit een gesprek met de media na afloop van de Grand Prix van Japan. De Red Bull-teambaas zei het volgende: "Ik denk dat het probleem is dat ze twee coureurs hebben die vechten voor het kampioenschap. Ze hebben een situatie gecreëerd waarin ze hen laten racen. Dus dat is het compromis dat onvermijdelijk daarmee gepaard gaat." Horner stelt bovendien dat McLaren een kans heeft laten liggen door de kracht van de undercut te onderschatten en zegt dat Verstappen genoeg snelheid had om zich te verdedigen tegen de twee snelle McLarens. Het laat zien dat het voor McLaren dit seizoen nog een hele klus gaat worden met de interne strijd tussen Norris en Piastri.