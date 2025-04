Max Verstappen maakt zondag in Japan een statement van jewelste door de Grand Prix op zijn naam te zetten nadat hij op zaterdag al een legendarische pole position wist te pakken. Ook op Sky Sports, waar mannen als David Croft en Ted Kravitz niet altijd even groot fan van de Nederlander zijn, is men onder de indruk,

De Grand Prix van Japan werd zondag een prooi voor Verstappen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar eerder op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. Op zondag trok hij die lijn uitstekend door.

Vanaf start tot finish was Verstappen dominant op Suzuka International Racing Course. Bij de start sloeg de Nederlander direct de aanval van Lando Norris af, terwijl hij hem na een langzame stop van Red Bull ook nipt voor wist te blijven. Verder kwam hij niet meer in de problemen. Ontzettend knap, want het was duidelijk dat de McLarens toch de beste wagen van het weekend hadden. Croft kan zijn ogen niet geloven: "Dit is waarom dit seizoen zo briljant kan worden. McLaren heeft de beste auto en ik weet dat Red Bull in deze vorm de beste coureur heeft", zo klinkt het complimenteus.

Ook Kravitz, die in het verleden zichzelf toch meermaals zeer kritisch uitgelaten heeft over de Nederlandse rijder, kan zijn bewondering niet onder stoelen of banken steken: "Dit is wat er gebeurt wanneer je met de Nederlandse leeuw Verstappen om moet gaan. Als je je laat verslaan in de kwalificatie, verlies je de race. Dit was waarschijnlijk de eerste grote fout van het team van McLaren dit jaar, maar wat een rit van Max."

