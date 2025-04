Ryō Hirakawa is de nieuwe officiële reserverijder voor het team van Haas. De Japanse coureur, die afgelopen weekend opvallend genoeg nog in dienst was voor het team van Alpine, zal per direct de overstap maken naar de Amerikaanse formatie en komt voor hen komend weekend zelfs al in actie.

Hirakawa nam in 2024 ook al deel aan meerdere FP1-sessies voor verschillende F1-teams, met name in Japan. Dit jaar krijgt hij de kans om maar liefst vier keer in de VF‑25 te stappen tijdens een FP1-sessie, met het eerste optreden aanstaande vrijdag al in Bahrein. Later dit seizoen komt hij ook in actie in Mexico, Spanje en Abu Dhabi. Het MoneyGram Haas F1 Team maakte de aankondiging op hun officiële website. Alpine en Haas waren eerder al in gesprek met elkaar om de Japanner over te nemen.

Indruk maken

Hirakawa komt met een indrukwekkend palmares - zo won hij in 2022 de 24 uur van Le Mans en pakte hij twee titels in de Hypercar-klasse - hij brengt dus een hoop ervaring met zich mee. Bovendien heeft hij in zijn loopbaan gereden in verschillende raceklassen, zoals Super Formula, Super GT en het World Endurance Championship, wat hem tot een veelzijdige coureur maakt. Hirakawa zelf is blij met de nieuwe rol en bedankt zowel Haas als Toyota GAZOO Racing voor de unieke kans. Ayao Komatsu, teambaas van Haas, is blij met de komst van Hirakawa en prijst de gedetailleerde feedback die hij gaf tijdens de post-seizoenstest. Hij kijkt ernaar uit dat de coureur tijdens de FP1-sessies een waardevolle bijdrage gaat leveren en noemt het een voorrecht om met een coureur van zijn kaliber samen te werken.

Ook Hirawaka is blij met de overstap: "Ik heb heel veel zin om bij MoneyGram Haas F1 Team te voegen, ik waardeer deze kans enorm en ik kijk echt uit naar een nieuwe reis met het team. Ik rijd mijn eerste FP1-sessie in Bahrein, dus het is spannend om twee raceweekenden achter elkaar te mogen rijden. Ik kan niet wachten om naar Bahrein te gaan."