In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het grote nieuws van vandaag is dat betrouwbare bronnen, waarbij De Limburger als eerste met de berichtgeving kwam, melden dat Yuki Tsunoda zal instappen bij Red Bull Racing. Liam Lawson wordt voor de Grand Prix van Japan teruggeplaatst bij zusterteam Racing Bulls. Ondertussen blijft Max Verstappen bij de energiedrankfabrikant erop hameren dat er aan de auto gewerkt moet worden en dat ze verbeteringen moeten vinden. Verder verzet Audi zich tegen de mogelijke comeback van de V10-motor, is F1 met een statement gekomen over de uitgezonden radio van Lewis Hamilton, legt McLaren uit wat er mis was met de rem van Lando Norris en gaat Carlos Sainz in op zijn "raarste ommezwaai ooi" bij Williams.

Artikel gaat verder onder video

Audi gaat voor plan van FIA liggen om V10-motoren terug te brengen

Sinds enkele weken speelt het idee om terug te keren naar de V10-motoren, het geluid waarvan volgens diverse kenners toch wel wat extra's aan de sport toevoegt. De power unit zou vervolgens op honderd procent duurzame brandstoffen moeten gaan lopen. De FIA heeft een werkgroep opgezet om het plan te onderzoeken, maar stuit op een aantal obstakels. Zo is de power unit die volgend jaar gebruikt gaat worden al volop in ontwikkeling, en diverse fabrikanten hebben juist op basis van dat reglement hun toestemming gegeven om toe te treden. Het team van Audi is totaal niet te spreken over het idee van de FIA om mogelijk de V10-motoren terug te brengen in de Formule 1. Lees hier het hele artikel over Audi die zich verzet tegen de nieuwe V10-plannen.

Formule 1 reageert op onvrede Ferrari na uitzenden boordradio's Hamilton

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kreeg na afloop van de race vragen over de boze boordradio's van Hamilton, waarna hij direct geïrriteerd reageerde: "Dit is lachwekkend van het Formula One Management, want het eerste bericht kwam van Lewis." De Formule 1 is nu na de Grand Prix van China met een reactie gekomen. "Vanwege andere situaties tijdens de race werd het bericht van Lewis niet afgespeeld", citeert Motorsport.com een woordvoerder. "Maar dit was niet opzettelijk." Het was dus 'absoluut niet de bedoeling' om een misleidend verhaal te presenteren. Lees hier het hele artikel over het statement van F1 betreffende de uitgezonden radio van Lewis Hamilton.

McLaren legt oorzaak remprobleem Norris in China uit: "Dat is onacceptabel"

Tijdens de F1 Grand Prix van China had Lando Norris te maken met een remprobleem dat door McLaren-teambaas Andrea Stella als "onacceptabel" werd bestempeld. Norris reed het grootste deel van de race op de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, die uiteindelijk de race won. In de laatste ronden kreeg Norris echter te maken met een steeds 'langer wordend' rempedaal, wat zijn race in gevaar bracht. Teambaas Andrea Stella gaf een beperkte uitleg over het probleem en koos ervoor om de volledige details niet openbaar te maken vanwege de zogeheten intellectuele eigendom. "We begrijpen wat het probleem is, maar ik kan het niet onthullen vanwege IP-redenen", zei de Italiaan. "Maar in wezen had het te maken met een lek in een van de componenten, niet in de remleiding, maar ergens anders, en het belangrijkste dat we moesten doen, was het beperken van de piekremdruk." Lees hier het hele artikel over het remprobleem van McLaren tijdens de Grand Prix op het circuit van Shanghai.

Sainz maakt 'raarste ommezwaai ooit' mee bij Williams: "Albon is veel sterker"

Carlos Sainz hoopte op een goede seizoensstart met Williams, maar na de F1 Grands Prix van Australië en China blijkt de nieuwe aanwinst van het team uit Grove het toch lastig te hebben vergeleken met Alexander Albon. Volgens de Spaanse media zou Sainz rijden met een chassis van 2024 dat aangepast is voor 2025 om kosten te besparen, maar meerdere bronnen geven inmiddels aan dat Albon in hetzelfde schuitje zit. Het opmerkelijke verschil tussen de twee Williams-coureurs blijft dus nog even een mysterie. "Het is een van de raarste ommezwaaien die ik ooit in mijn carrière heb gehad", vertelde Sainz tegenover de aanwezige media. "We gingen van een klik hebben en supersnel zijn in Abu Dhabi en Bahrein, en zelfs in het begin in Australië, maar het lijkt erop dat de pace plotseling van me af is genomen." Lees hier het hele artikel over het mysterie rondom de tegenvallende pace van Carlos Sainz.

Verstappen maant Red Bull tot actie: 'Daar moeten we mee aan de slag gaan'

Max Verstappen heeft opdracht gegeven aan Red Bull Racing om vaart te maken en aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de RB21. De viervoudig en regerend wereldkampioen geeft toe dat hij zich zorgen maakt. Hij hoopt op een verbetering voor de aankomende F1 Grand Prix van Japan. "Nou, het zijn niet alleen zorgen, maar we moeten gewoon aan de slag gaan", waarschuwde Verstappen zijn team met deze uitspraak bij Viaplay, toen hem werd gevraagd of hij bezorgd is over de prestaties van Red Bull. "We weten dat er nu natuurlijk niet zo sterk voor staan als de andere teams, maar daar moeten we gewoon aan werken." Op de vraag of die verbeteringen al in Japan kunnen komen, antwoordde Verstappen weifelend: "Hopelijk een stapje beter." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die Red Bull Racing opdracht geeft voor de Grand Prix van Japan.

De Limburger: 'Tsunoda vervangt Lawson in Japan, Honda betaalt voor rijderswissel Red Bull'

Volgens De Limburger is de kogel door de kerk. De krant meldt dat Red Bull GmbH deze dinsdag een vergadering had in Dubai, waarbij is besloten dat Liam Lawsons tijd bij de Oostenrijkse formatie nu al ten einde moet komen. Yuki Tsunoda zou dan de promotie krijgen en de Nieuw-Zeelander gaat dan terug naar Racing Bulls. Honda betaalt naar verluidt al 10 miljoen euro per seizoen om Tsunoda bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant in actie te laten komen, maar om de stap naar het hoofdteam Red Bull Racing te financieren, zou de Japanse motorleverancier een extra 10 miljoen euro hebben bijgelegd. Lees hier het hele artikel over de rijderswissel bij Red Bull voor de Grand Prix van Japan.

© IMAGO x GPFans

Gerelateerd