Tijdens de F1 Grand Prix van China had Lando Norris te maken met een remprobleem dat door McLaren-teambaas Andrea Stella als "onacceptabel" werd bestempeld. Norris reed het grootste deel van de race op de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, die uiteindelijk de race won. In de laatste ronden kreeg Norris echter te maken met een steeds 'langer wordend' rempedaal, wat zijn race in gevaar bracht.

Andrea Stella, de teambaas van McLaren, was blij met de vijftigste één-twee overwinning in de geschiedenis van het team, maar uitte zijn ontevredenheid over de impact van het remprobleem op de race van Norris. "We zijn blij met de één-twee, maar we hadden een probleem met de remmen van Lando's auto dat we de laatste twintig ronden onder controle moesten krijgen", zei Stella tegenover de aanwezige media op het Shanghai International Circuit. "Lando en het team hebben het geweldig gedaan door de situatie te managen en de rijstijl aan te passen aan het probleem, dat vervolgens erger werd en het resultaat in gevaar bracht, wat onacceptabel is vanuit een betrouwbaarheidsstandpunt. We moeten het beter doen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris zonder remmen als tweede over de streep in China: "Dat was heel eng"

Intellectuele eigendom

Stella gaf een beperkte uitleg over het probleem en koos ervoor om de volledige details niet openbaar te maken vanwege de zogeheten intellectuele eigendom. "We begrijpen wat het probleem is, maar ik kan het niet onthullen vanwege IP-redenen", vervolgde de Italiaan. "Maar in wezen had het te maken met een lek in een van de componenten, niet in de remleiding, maar ergens anders, en het belangrijkste dat we moesten doen, was het beperken van de piekremdruk."

Rijstijl aanpassen

Norris moest zijn rijstijl aanpassen om het remprobleem onder controle te krijgen. Stella legde verder uit: "Hij kon remmen, maar heel, heel voorzichtig. Wat normaal 100 meter remmen was, werd 200 meter, en tegen het einde was het 300 meter, omdat Lando van het gas af moest, naar een bepaalde snelheid moest coasten en dan heel voorzichtig remdruk moest toepassen. Dat was om te voorkomen dat het lek te groot werd. Het rempedaal werd steeds 'langer', en wat we moesten doen, was de piekdruk vermijden, dus Lando moest met steeds minder piekdruk remmen."

OOK INTERESSANT: Brundle ziet 'onheilspellend' gevaar op de loer liggen voor Norris

Nachtmerrie

Ondanks het probleem slaagde Norris, die het als een "nachtmerrie" had omschreven, erin om zijn tweede plaats te behouden, hoewel zijn voorsprong op George Russell slonk van zeven seconden naar slechts 1,3 seconden tegen de tijd dat de finishvlag viel. Hierdoor kon hij niet meer strijden met Piastri voor de overwinning, en als de Grand Prix van China een ronde langer was geweest, was Norris P2 kwijtgeraakt aan de Mercedes van zijn landgenoot.