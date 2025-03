Lando Norris heeft de Grand Prix van China als tweede afgesloten. Dat was in de slotfase alles behalve een zekerheidje, want de McLaren-coureur verloor plotseling zijn remmen.

Lando Norris ving de Grand Prix van China aan vanaf de vierde plaats, maar een goede start bracht hem direct naar P2. De McLaren-coureur reed vervolgens een uitstekende race, maar wist constant niet dicht bij genoeg teammaat Oscar Piastri te komen om een aanval voor de leiding in de wedstrijd in te zetten. Uiteindelijk werd ook het zilver onzeker, want in de slotfase kreeg Norris een groot probleem met zijn remmen.

Artikel gaat verder onder video

Remprobleem voor Norris

Het rempedaal kwam steeds platter te liggen, waardoor hij met nog twee ronden te gaan vrijwel geen remmen over had. Russell kwam in hoog tempo dichterbij. De Mercedes-coureur wist het gat van acht seconden terug te brengen naar minder dan twee seconden, maar de finishvlag kwam precies op tijd voor Norris. "De start was goed", vertelt hij na afloop. "Bocht één ging volgens plan. George pakte me bij de pits, dus ik werd wat nerveus, maar onze pace was beter in de tweede stint."

Grootste nachtmerrie

Norris vervolgt: "Niet veel mensen hadden een éénstopper verwacht. Oscar reed goed, hij was de hele race snel. Het maakt ook niet meer uit. Hij verdient de overwining. Ik ben blij met de tweede plaats. Goede punten voor het team. Dit is hoe we wilden dat het ging." Over het probleem met de remmen zegt hij: "Het was eng. Het was mijn grootste nachtmerrie. Ik verloor vier seconden per ronden op het eind. Ik was bang, maar we hebben het overleefd. We zijn tevreden."

Gerelateerd