Max Verstappen zal naar verluidt voor de F1 Grand Prix van Japan een nieuwe teamgenoot hebben. Red Bull Racing zou Yuki Tsunoda in het stoeltje naast Verstappen zetten en Liam Lawson zou dan weer worden geplaatst bij zusterteam Racing Bulls. De Limburger meldt dat Honda extra geld bijlegt om de rijderswissel te realiseren.

Als de rijderswissel daadwerkelijk plaats gaat vinden voor de aankomende wedstrijd op het Suzuka International Racing Course, dan komt het niet als een verrassing. Lawson heeft het ontzettend lastig gehad in de RB21. Hij kwalificeerde zich als achttiende in Australië en crashte op slicks in de regen. In de twee kwalificaties in China klokte hij de twintigste en laatste tijd, en finishte hij in de Sprint en in de Grand Prix ver buiten de punten. Geruchten zijn meteen de ronde gaan doen dat Lawson door Red Bull gedumpt zal worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson ontwijkt vraag over uitspraak Verstappen over Racing Bulls: "Hebben zeker iets geleerd"

Besluit genomen tijdens vergadering in Dubai

Volgens De Limburger is de kogel nu door de kerk. De krant meldt dat Red Bull GmbH deze dinsdag een vergadering had in Dubai, waarbij is besloten dat Lawsons tijd bij de Oostenrijkse formatie nu al ten einde moet komen. Tsunoda zou dan de promotie krijgen en de Nieuw-Zeelander gaat dan terug naar Racing Bulls. Honda betaalt naar verluidt al 10 miljoen euro per seizoen om Tsunoda bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant in actie te laten komen, maar om de stap naar het hoofdteam Red Bull Racing te financieren, zou de Japanse motorleverancier een extra 10 miljoen euro hebben bijgelegd. Of Tsunoda alleen voor zijn thuisrace in Japan invalt of voor de rest van het seizoen, is niet bekend. Red Bull Racing is nog niet met een officiële aankondiging gekomen voor de rijderswissel.

Gerelateerd