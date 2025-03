Liam Lawson is na de F1 Grands Prix van Australië en China nog altijd puntloos. De nieuwe coureur van Red Bull Racing heeft het ontzettend moeilijk. Max Verstappen beweert dat de RB21 zo lastig te besturen is dat Lawson betere resultaten zou behalen in de Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander lijkt een vraag over deze uitspraak liever te willen ontwijken.

Lawson is de opvolger van Sergio Pérez bij de Oostenrijkse formatie en men hoopte dat hij het beter zou doen dan 'Checo', maar door de nauwe performance window is het een enorme uitdaging om alles uit de Red Bull-auto te halen. In het kampioenschap staan er nog steeds een pijnlijke 0 punten achter de naam van Lawson, terwijl Yuki Tsunoda in de Racing Bulls wel al punten heeft gepakt. Verstappen beweert dat Lawson het beter zou doen in de auto van het zusterteam: "Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons."

Gokje met de afstelling pakte slecht uit

Gevraagd door Viaplay of hij ernaar uit kijkt om China achter zich te laten en naar Japan te gaan, antwoordde Lawson: "Ja, ik heb er zin in om daarheen te gaan. Het is een circuit dat ik leuk vind. Ik vind [Shanghai] ook leuk, maar we hebben het dit weekend heel moeilijk gehad. We zullen ons voorbereiden [op Japan] de komende week en dan zijn we er weer klaar voor."

Lawson werd vervolgens geconfronteerd met de uitspraak van Verstappen over de Racing Bulls-bolide. "Ik denk dat het werkvenster gewoon heel erg klein is", reageerde de Nieuw-Zeelander over de RB21 die hij nu moet besturen, om zo de vraag van Viaplay een beetje te ontwijken. "Onze pace in de Sprint was eerlijk gezegd beter. We hebben iets [voor de Grand Prix] geprobeerd met de afstelling, iets nogal agressiefs, maar het werkte gewoon niet. Soms gebeurt dat, al helemaal als je een gokje waagt. Het pakt vaker slecht dan goed uit. Maar we moesten gewoon echt iets leren en dat hebben we zeker gedaan."

