Het heeft slechts twee raceweekenden geduurd of Liam Lawson staat al onder hevige druk en er wordt zelfs al gesproken van een demotie binnen de F1-teams van Red Bull. Als de 21-jarige uit Hastings, Nieuw-Zeeland daadwerkelijk plaats moet maken voor Yuki Tsunoda voor de Grand Prix van Japan, dan wordt het tijd dat Max Verstappen eveneens Red Bull verlaat.

Sergio Pérez leek de ideale teamgenoot voor Verstappen, toen hij zich in 2021 voegde bij de energiedrankfabrikant. Hij wist een aantal Grands Prix te winnen, was de Minister of Defence tegen Lewis Hamilton tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, hielp Red Bull aan twee constructeurstitels en werd zelf een keer vicekampioen achter Verstappen. Halverwege 2023 begonnen de foutjes er echter in te kruipen en in 2024 ging het compleet de verkeerde kant op voor 'Checo'. De ervaren Mexicaan werd fel bekritiseerd en moest afgelopen december zijn koffers pakken. Lawson, die er slechts 11 races op had zitten bij het zusterteam Racing Bulls, kreeg het vervloekte stoeltje.

Artikel gaat verder onder video

Lawson vergeleken met Pérez

Het debuut van Lawson bij Red Bull Racing is alles behalve vlekkeloos verlopen. Hij pushte te hard in zijn laatste run van Q1 in Australië en kwalificeerde zich als achttiende. In de buurt van de punten kwam hij niet en toen het begon te regenen, liet het team hem buiten op slicks en zo eindigde zijn wedstrijd in de bandenstapels. Lawson werd twintigste en laatste in beide kwalificaties in China. Ditmaal bleef hij wel uit de problemen en hij werd veertiende in de Sprint en vijftiende in de Grand Prix voor de drie veelbesproken kwalificaties. De situatie bij Red Bull is natuurlijk zorgwekkend, maar als we kijken naar de snelheid van Lawson vergeleken met Pérez, dan lijkt het momenteel erger dan het daadwerkelijk is.

Pérez had er al meer dan drie seizoenen opzitten bij de Oostenrijkse formatie, toen hij vanaf Imola vorig jaar plotseling in het middenveld of zelfs het achterveld terechtkwam. Sindsdien kwalificeerde hij zich gemiddeld 0.638 seconden achter Verstappen, als we alleen kijken naar 'normale', droge sessies en als we Silverstone niet meerekenen, waar Pérez alleen een langzame banker lap had geklokt.

Lawson heeft pas twee raceweekenden achter de rug, heeft veel minder ervaring, had nog nooit op de circuits van Melbourne en Shanghai gereden, heeft veel cruciale tijd achter het stuur verloren tijdens de wintertest in Bahrein en trainingen in Australië door mechanische problemen evenals oefentijd gemist in China, omdat het een sprintweekend was, en hij zat in zijn laatste kwalificatie 0.750 seconden van Verstappen af.

Dat betekent dat er dus een gat van een tiende van een seconde zit tussen Pérez en Lawson wat betreft de marge met Verstappen en Lawson heeft zijn plafond nog niet bereikt - hij komt elke sessie dichterbij Max. Het probleem wat is ontstaan waardoor het gat tussen Pérez en Lawson veel groter lijkt, is dat het veld nóg dichterbij elkaar zit tijdens dit Formule 1-seizoen. Williams en Kick Sauber hebben duidelijk vooruitgang geboekt en ook Haas en Racing Bulls hebben hun snelheid laten zien. Als het gat tussen de snelste Red Bull en de tweede Red Bull bijna even groot blijft, maar het veld zit dichterbij elkaar, dan is het logisch dat Lawson zich qua positie momenteel slechter kwalificeert dan Pérez. Maar de Kiwi is, ondanks de pech en relatieve onervarenheid, naar Verstappen toe aan het kruipen.

Pérez probeerde Hamilton zo lang mogelijk achter zich te houden in Abu Dhabi '21 om Verstappen te helpen

Talent kan niet uit het niets verdwijnen

Sinds Daniel Ricciardo besloot na 2018 naar Renault te vertrekken, lijkt het zitje naast Verstappen vervloekt. Het is alsof de coureurs hun talent kwijtraken, wanneer ze hun handtekening bij Red Bull Racing zetten.

Pierre Gasly mocht in 2019 als eerste een poging wagen om een waardige opvolger van Ricciardo te worden. De Fransman verdiende echter geen enkele beker en scoorde slechts één derde van de punten vergeleken met Verstappen, die al twee Grands Prix had gewonnen, toen Red Bull tijdens de zomerstop de keuze maakte om Gasly terug te plaatsen bij Toro Rosso. Alexander Albon was aan de beurt en mocht het seizoen afmaken. Ook hij kwam niet op het podium terecht, maar hij sleepte wel 13 punten meer binnen dan Gasly, terwijl hij 3 races minder verreed. De Thai kreeg een contractverlenging voor 2020, waarin hij de helft van de punten van Verstappen scoorde en twee keer een podium pakte. Hij deed niet genoeg om zijn zitje te mogen behouden en dus werd free agent Pérez aangenomen, die bij Racing Point (nu Aston Martin) plaats moest maken voor Sebastian Vettel. De rest van het verhaal kennen we wel.

Maar zomaar je talent kwijtraken, puur omdat je bij Red Bull Racing zit, kan natuurlijk niet en dat hebben de voormalige coureurs van de energiedrankfabrikant ook laten zien. Gasly pakte met Red Bull-zusterteam AlphaTauri wel een podium in São Paulo en zelfs een Grand Prix-zege op Monza, en doet het tegenwoordig solide bij Alpine, een renstal die de laatste tijd met eigen problemen zit. Albon is ondertussen misschien wel het beste wat Williams is overkomen sinds Valtteri Bottas tien jaar geleden.

Pérez is een van de beste middenvelders van de 21e eeuw en toen werd aangekondigd dat hij bij Red Bull zou komen, waren fans logischerwijs lyrisch over de transfer van 'Checo'. En Lawson heeft mooie dingen laten zien bij het Red Bull-zusterteam, zoals van P19 naar P9 rijden op het Circuit of the Americas, toen hij voor het eerst in zeer lange tijd weer achter het stuur van een Formule 1-wagen mocht kruipen.

Lawson maakte indruk door in zijn eerste race in meer dan een jaar tijd tien posities goed te maken op jacht naar een puntenfinish

Performance window van de RB21

Red Bull Racing had een concrete taak voor dit jaar: de RB21 zo ontwikkelen dat deze in een zogeheten bredere performance window zou werken. Verstappen maakte een relatief dramatische tweede helft van 2024 mee, vergeleken met hoe dominant hij was aan het begin van het jaar. Dat kwam door de constante balansproblemen van de donkerblauwe bolide met de iconische gele neus. Het wordt nu duidelijk dat Red Bull niet geslaagd is.

De auto van 2025 lijkt nog steeds een zeer nauwe performance window te hebben, het venster waarin factoren zoals de afstelling en de bandentemperatuur precies samen moeten komen om tot de limiet te kunnen gaan. Verstappen zegt niet voor niets dat Lawson beter zou presteren in de Racing Bulls. De hagelwitte wagen van het zusterteam loopt misschien niet zo hard als de RB21, maar Tsunoda en rookie Isack Hadjar laten zien dat ze veel makkelijker meer potentie uit hun auto's kunnen halen.

"Als je kijkt naar het verschil tussen de twee rijders bij de andere teams, dan staan die allemaal dichter bij elkaar", zo werd Verstappen geciteerd door De Telegraaf. "Het geeft ook aan dat onze auto extreem lastig is. Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons. Dat merk ik ook wel als ik met Liam praat. Vorig jaar was het verschil tussen hem en Yuki Tsunoda niet zo groot [als nu], vond ik. Anders maakt het team ook niet de keuze om hem erin te zetten bij Red Bull."

Doorontwikkelen in de verkeerde richting

Keer op keer leggen ontwerpers en engineers van teams uit dat Formule 1-auto's niet worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd met behulp van filosofieën, ideeën en voorkeuren van de coureurs. Zij bouwen gewoon de auto, zoals die volgens hen het snelst zou moeten zijn binnen de technische reglementen. Natuurlijk wordt de afstelling en misschien hier en daar een upgrade anders tussen twee teamgenoten, maar dat gebeurt op basis van feedback gedurende het seizoen. Adrian Newey, die inmiddels de overstap heeft gemaakt van Red Bull en Aston Martin, heeft ook aangegeven dat hij niet aan het tekenen was met Verstappen in zijn achterhoofd. Tevens zag de Brit het al aankomen dat het foute boel was bij Red Bull.

"Van wat ik kon zien, begon de auto van 2024, maar ook in de slotfase van 2023 al, lastig te besturen worden", zei Newey in eerder dit jaar een interview met Auto Motor und Sport. "Het paste niet bij Max, maar hij kon het wel aan. 'Checo' kon dat niet. We zagen in 2023 al dat het verschil tussen de teamgenoten, tussen Max en 'Checo', steeds groter werd. De auto was aan het begin van 2024 nog snel genoeg dat ze ermee om konden gaan, maar die [karakteristiek] namen ze wel mee uit het seizoen daarvoor. Het was iets waar ik me zorgen om begon te maken, maar ik was een van de weinige mensen binnen de organisatie die er zo over dacht. Ik bedoel dit niet als kritiek, maar ik denk dat ze door het gebrek aan ervaring dezelfde richting op zijn gegaan. Het probleem is steeds maar erger geworden tot het punt dat Max het zelfs lastig vindt."

Christian Horner gaf tegenover hetzelfde Duitse platform aan dat de eerste verkeerde upgrade al in Spanje in 2023 op de auto zat. De Red Bull-teambaas gaf toe dat ze "het niet serieus namen, omdat Max maar bleef winnen" en zo bleef het team de verkeerde kant op doorontwikkelen. We hebben vergelijkbare situaties gezien in de MotoGP.

Waar Casey Stoner wereldkampioen kon worden in 2007 en een jaar later opnieuw voor de titel kon vechten in een strijd tegen Valentino Rossi, waren zijn Ducati-ploegmaten nergens vooraan het veld te bekennen. Toen hij Ducati in 2010 verliet, duurde het zes jaar voordat de Italiaanse fabrikant eindelijk weer een race wist te winnen. Hetzelfde is Honda overkomen, toen Marc Márquez blessures opliep, wedstrijden miste en uiteindelijk naar Ducati vertrok. De Japanse fiets zien we tegenwoordig bijna nooit meer op het MotoGP-podium.

Als Lawson moet vertrekken, dan moet Verstappen ook weg

Liam Lawson is simpelweg een topcoureur en de kritiek dat hij momenteel slecht presteert en ontslagen moet worden, is klinkklare onzin. Hij heeft in alles gewonnen waar Red Bull hem als junior heeft geplaatst. Niet alleen volgde hij het standaard pad door de FIA Formule 3 en de FIA Formule 2 te doen, maar de energiedrankfabrikant regelde ook een Ferrari-zitje voor hem in de DTM. Hij moest het in GT3-auto's opnemen tegen ontzettend competitieve en ervaren coureurs, maar als debutant had hij het kampioenschap kunnen winnen, ware het niet voor dubieuze teamspelletjes en een haast opzettelijke crash van een rivaal. Lawson kwam tevens dichtbij de titel in de Super Formula. Hij heeft zijn hele carrière laten zien dat hij zich in rap tempo kan aanpassen aan allerlei verschillende auto's en dat hij gewoon die rauwe snelheid heeft die je nodig hebt om goede resultaten in de Formule 1 te pakken, iets wat hij ook bij het zusterteam heeft bewezen.

Lawson heeft er pas twee raceweekenden opzitten bij Red Bull Racing. Als Horner en hoofdadviseur Helmut Marko het besluit nemen om hem nu al uit het stoeltje te schoppen en Tsunoda in te zetten voor Japan, dan zouden ze zich moeten schamen. Tsunoda gaat het niet beter doen dan Pérez eind vorig jaar en ook niet beter dan Lawson nu. De Nieuw-Zeelander verdient een kans om verbeteringen te vinden, want hoe langzaam de tweede Red Bull is, ligt veel meer aan het team en aan de auto dan aan wie er achter het stuur zit.

En als Lawson ontslagen wordt bij Red Bull Racing voor de aankomende Grand Prix op Suzuka, dan moet Verstappen een manier gaan vinden om ook de Oostenrijkse formatie te verlaten. Moet Lawson vertrekken? Dan laat Red Bull zien dat ze niks geleerd hebben, dat ze blijven denken dat het aan de coureur ligt en dat de auto prima is zoals die nu is. Als Verstappen, een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de autosport, aangeeft dat je auto niet goed is, dan is je auto niet goed, en als de viervoudig wereldkampioen er een vijfde titel aan wil plakken, dan moeten de ontwerpers en engineers van Red Bull aan de bak óf Verstappen pakt die vijfde titel wel met een ander en competitiever team.

Gerelateerd