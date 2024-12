De held uit het middenveld: dit was de carrière van Sergio Pérez | GPFans Special

281 Grands Prix in veertien Formule 1-seizoenen. 39 podiums waarvan 6 overwinningen. De carrière van Sergio Pérez in de koningsklasse van de autosport zit er, in ieder geval voorlopig, op en Max Verstappen zal in 2025 een nieuwe teamgenoot krijgen bij Red Bull Racing. 'Checo' lag dan misschien onder vuur in zijn laatste jaar, maar hij was allesbehalve een slechte coureur.

Pérez is de zoon van politicus Antonio Pérez Garibay en Marilú Mendoza de Pérez. Hij heeft een oudere zus Paola en een oudere broer Antonio, bij wie het racen ook in bloed zit. Hij werd namelijk kampioen in de NASCAR México Series. Na een seizoen in het Skip Barber-kampioenschap verhuisde Sergio op zijn vijftiende naar Duitsland om deel te nemen aan de Formule BMW in 2005. Hij mocht in Restaurant Casa wonen, waar zijn teammanager de eigenaar van was, maar hij had veel last van heimwee. Hij schreef vervolgens in 2007 de titel in de National-klasse van de Britse Formule 3 op zijn naam. Hij werd door team T-Sport als zoon behandeld en begon zich mentaal steeds beter te voelen. Hij maakte de stap naar de GP2, wat de tegenwoordig kennen als de FIA Formule 2. Met twee overwinningen in de Asia Series en zeven in het 'normale' Europese kampioenschap overtuigde hij Sauber hem een zitje in de Formule 1 aan te bieden.

Artikel gaat verder onder video

Herstel van hersenschudding

Pérez maakte zijn debuut in 2011 tijdens de Grand Prix van Australië. Hij kwalificeerde zich als dertiende, maar kwam als zevende over de streep en dus meteen in de punten. Hij maakte namelijk maar één pitstop. Dat was toendertijd een enorme opgave, omdat de Pirelli's toen veel sneller sleten. Helaas werd de Sauber gediskwalificeerd vanwege een illegale achtervleugel, maar één ding was duidelijk: Pérez kon vanaf race één als geen ander de banden zo goed in leven houden. Zijn eerste punten kwamen uiteindelijk in Spanje met de negende plaats. Het weekend daarop in Monaco maakte hij een zware crash mee in de kwalificatie waarbij hij een hersenschudding en een gekneusde dij opliep. Hij stapte op de Nürburgring pas weer in na het missen van twee Grands Prix en pakte daarna op Silverstone met P7 zijn beste resultaat van het seizoen. Pas tijdens de zomerstop begon Pérez zich weer de oude te voelen na een lang herstel. In september 2011 mocht hij, aangezien hij een Ferrari-junior was, een Ferrari uit 2009 testen. Dit deed hij samen met wijlen Jules Bianchi.

Drie podiums

Sauber had voor 2012 een competitievere bolide ontwikkeld. Na een achtste plek in Australië lag er voor Pérez een podium in het verschiet in Maleisië. Het ging van zeiknat naar droog op het Sepang International Circuit. Pérez reed van de negende plaats naar de leiding, maar Fernando Alonso was in de Ferrari veel rapper op de intermediates. Toen het eenmaal tijd was voor slicks, was het juist Pérez die sneller kon. Hij klokte de ene na de andere snelste ronde en dichtte het gat tot bijna drie tienden van een seconde. Met nog zes ronden te gaan kwam de Sauber-rijder net op een natte lijn terecht met één wiel, waardoor hij wijd ging, en dus moest hij genoegen nemen met de tweede positie. Toch deed de man uit Guadalajara iedereen versteld staan met zijn podium. Het zou niet de enige beker zijn die Pérez zou verdienen dat jaar. In Canada reed hij van P15 naar P3 en in Italië van P12 naar P2, voordat teamgenoot Kamui Kobayashi zijn eerste en enige podium verdiende tijdens zijn thuisrace op Suzuka.

#OnThisDay 🗓️ in 2012, Fernando Alonso took a glorious win for @ScuderiaFerrari under the rainy skies of Malaysia 💪



And, a young and fresh-faced @SChecoPerez took his maiden podium! 🙌



Two incredibly talented drivers, still impressing us to this day! ⭐️#F1 pic.twitter.com/OGP74K8nku — Formula 1 (@F1) March 25, 2023

Frustraties bij McLaren

Lewis Hamilton verruilde McLaren voor Mercedes in aanloop naar 2013 en dus zag 'The Mexican Wunderkind' zijn kans schoon om voor een topteam te rijden. Pérez werd de nieuwe ploegmaat van Jenson Button. Het boterde echter niet tussen de twee. Onder andere in Bahrein, Monaco en Brazilië hadden ze het met elkaar aan de stok. "Ik ben het niet gewend om op een recht stuk te rijden en dat mijn teamgenoot wiel-op-wielcontact maakt met 300 kilometer per uur. Ik heb al wat felle gevechten in F1 meegemaakt, maar niet zo smerig als dit. Dit doe je in het karten, maar normaal gesproken groei je daar uit. Dat is duidelijk niet het geval met 'Checo'", vertelde Button na Bahrein. Lotus-coureur Kimi Räikkönen was ook geen fan van Pérez, die achterop hem was gereden in Monaco. Hij vond dat de Mexicaan "een stomp op zijn gezicht" verdiende. De frustraties met de McLaren-wagen zelf hielpen ook niet mee. Button en Pérez kwamen niet op het podium terecht met de MP4-28.

Samen groeien met Force India

'Checo' vond in 2014 een nieuw thuis: Force India, een team waar hij lang zou vertoeven. Hij werd de teamgenoot van Nico Hülkenberg en beiden hadden Paul di Resta en Adrian Sutil vervangen. Ze bezorgden Force India de zesde plek in het constructeurskampioenschap. Hülkenberg pakte meer punten dan Pérez, maar het was de laatstgenoemde die een podium scoorde. In Bahrein hield hij de Red Bulls van Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel achter zich evenals Hülkenberg voor de derde positie. De door Ian Hall ontworpen bolide was 2015 was totaal niet competitief, totdat het team de B-versie introduceerde op Silverstone. Force India steeg naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en opnieuw was het Pérez die beslag legde op een beker, ditmaal met P3 in Rusland. Tevens sleepte hij meer punten binnen en dat zou ook in 2016 het geval zijn.

Force India zette dat jaar nog een stap vooruit. Ze werden vierde in de eindstand door nu niet alleen McLaren maar ook Williams te verslaan. Pérez werd elke race geklasseerd en verdiende twee podiums. Hij reed knap van de zevende naar de derde plek in de regen in Monaco en hij herhaalde deze inhaalrace in Azerbeidzjan, wederom op een stratencircuit. Hülkenberg verhuisde voor 2017 naar Renault en Esteban Ocon nam zijn plek in. Force India scoorde in elke Grand Prix op Monaco na punten - een knappe prestatie als je je bedenkt dat Pérez en Ocon drie keer tegen elkaar waren gecrasht - en werd nogmaals vierde bij de constructeurs. Een podium zat er dit keer niet in, maar Pérez scoorde gemiddeld gezien nog beter dan het seizoen ervoor.

Pérez redt Force India

2018 viel qua resultaten een beetje tegen, maar het was vooral een stressvol seizoen door wat er op de achtergrond gebeurde. Pérez stond wel netjes voor de tweede keer in Azerbeidzjan op het podium, maar halverwege het seizoen viel het doek voor Force India. Tijdens de Grand Prix van Hongarije werd het team onder curatele gesteld vanwege financiële problemen. De rechtszaak werd aangespannen door een groep schuldeisers. Eén van die schuldeisers was niemand minder dan Pérez zelf. Op die manier kon het team blijven racen, terwijl er naar een koper werd gezocht, in plaats van dat Force India meteen failliet werd verklaard. Lawrence Stroll kocht de hele inboedel, werd de nieuwe eigenaar en noemde het team vanaf de Grand Prix van België Racing Point. Omdat Stroll alleen de inboedel kon kopen en niet de inschrijving, werd Force India uit het kampioenschap geschrapt en behield Racing Point alleen de punten die het scoorde vanaf Spa-Francorchamps. Ze zakten daardoor terug van een haast gegarandeerde P5 naar P7 bij de constructeurs en liepen miljoenen mis.

De roze Mercedes

2019 was een seizoen van overleven en punten bij elkaar sprokkelen voor Pérez en diens nieuwe teamgenoot Lance Stroll, de zoon van Racing Point-eigenaar Lawrence, terwijl in de fabriek hoofdontwerper Hall, nu met assistentie van Akio Haga, een slim plannetje bedacht voor de auto van 2020. Ze kopieerden gewoon het concept van de dominante Mercedes met gebruik van foto's die langs de baan waren gemaakt. De Racing Point RP20 werd ook wel 'de roze Mercedes' genoemd. Was het een eerlijke tactiek? Daar valt over te twisten. Was het effectief? Dat was het sowieso.

Pérez maakte in 2020 ruim zijn beste seizoen tot op dat moment mee. Het aantal races werd flink ingekort door de pandemie en zelf moest de Mexicaan de twee Grands Prix op Silverstone missen, omdat hij het coronavirus had opgelopen. Tot en met de wedstrijd in Turkije scoorde hij iedere race waaraan hij deelnam punten. Op Istanbul Park versloeg hij de Ferrari's, Red Bulls en McLarens op jacht naar de tweede plaats en pakte zo P4 in het rijderskampioenschap af. Pérez lag opnieuw op podiumkoers in de Grand Prix van Bahrein, totdat de Mercedes-krachtbron de geest gaf. Maar tijdens de Grand Prix van Sakhir een week later, op het zogeheten 'outer circuit' in Bahrein, was het écht raak: 'Checo' won voor het eerst een Formule 1-race.

Charles Leclerc blokkeerde in de openingsronde in de remzone van bocht 4 en schakelde zichzelf uit op het achterwiel van Pérez. Max Verstappen kon er niet omheen en crashte eveneens. De Racing Point stond achterstevoren en viel terug naar de allerlaatste plek. Hij haalde de ene na de andere concurrent in en lag op een gegeven moment derde. Tijdens de safety car voor de crash van Jack Aitken maakte Mercedes bizarre fouten bij de bandenwissels en dus kon Pérez de leiding grijpen. Voor het eerst sinds Pedro Rodríguez in 1970 stond er een Mexicaan op de hoogste trede van het podium. Stroll maakte er een dubbelpodium van voor Racing Point achter de Renault van Ocon.

Kans bij Red Bull Racing

Halverwege het seizoen van 2020 was het al bekendgemaakt dat Sebastian Vettel Ferrari zou inruilen voor Racing Point, wat uiteindelijk Aston Martin werd. Pérez was degene die zijn stoeltje zou kwijtraken, en zijn F1-carrière dreigde tot een einde te komen. Maar Red Bull Racing was opzoek naar een solide tweede coureur, nadat Daniel Ricciardo naar Renault was vertrokken en Pierre Gasly en Alexander Albon teleurstellende resultaten behaalde. Zodoende kwam 'Checo' naast Verstappen terecht.

Tijdens een late staande herstart in Azerbeidzjan dwong Pérez Hamilton in een foutje en ging hij er met de zege vandoor. Tot en met de Grand Prix van Qatar vocht hij met een andere solide tweede coureur, Valtteri Bottas van Mercedes, om de derde plek in het rijderskampioenschap. Helaas werd hij in Saoedi-Arabië in de rondte getikt en kwam hij in Abu Dhabi wederom niet aan de finish door problemen met de oliedruk. In die beruchte seizoensfinale deed hij wel zijn uiterste best om het gevecht aan te gaan met Hamilton in de hoop Verstappen te kunnen helpen - precies wat Red Bull nodig had in een tweede coureur.

Pérez liet in 2022 nogmaals zien hoe rap hij kon zijn op de stratencircuits door de Grands Prix van Monaco en Singapore op zijn naam te schrijven. Hij kwam slechts een paar puntjes tekort op Leclerc in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap en hielp Red Bull aan hun eerste constructeurskampioenschap sinds 2013. De energiedrankfabrikant ging er tevens in 2023 met de wereldtitel vandoor dankzij de onverslaanbare RB19. Pérez won in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië en werd eindelijk tweede in de eindstand, al begonnen de foutjes wel naar voren te komen en scoorde hij minder punten dan het jaar ervoor.

Waardering voor Pérez

2024 begon prima voor 'Checo' met alleen maar top vijf-resultaten in de eerste zes Grands Prix, waarvan vier podiums. Hij had toen al 103 punten op zak, maar in de laatste 18 raceweekenden zouden er nog maar 49 punten bij komen. Het was de ene teleurstelling na de andere en Red Bull werd niet alleen door McLaren maar ook door Ferrari verslagen bij de constructeurs. Verstappen was er duidelijk over waar het probleem lag: de balans in de RB20. De viervoudig wereldkampioen heeft dan ook niets meer dan waardering voor hoe Pérez het heeft gedaan.

"Hij werd altijd gezien als een geweldige coureur en het is lastig geweest, maar dat was het voor iedereen in het team, omdat [de auto] gewoon heel erg moeilijk te besturen was. Mensen zijn soms erg hard voor hem geweest, maar hij is geen idioot", vertelde Verstappen tegenover de aanwezige media in Abu Dhabi. Hij voegde er nog bij Viaplay aan toe: "Ik heb altijd prettig met 'Checo' samengewerkt. Hij lag ook heel goed in het team. Het is een aangenaam persoon. Ik heb ook leuke momenten met hem beleefd. Ik denk dat hij ook wel redelijk relaxed in het leven stond en veel gaf om familie. Hij is dan ook iets ouder dan ik. Maar ik heb het altijd leuk met hem gehad. Het is natuurlijk fijn om een teamgenoot te hebben waar je zo mee om kan gaan. Dat is niet altijd het geval."

De eerste dertien en een halve seizoenen van zijn F1-carrière is hoe we ons Pérez moeten herinneren. Hij was de held uit het middenveld en voor een aantal jaren een prima tweede coureur naast Verstappen. Een groot deel van de Formule 1-coureurs zou een moord hebben gepleegd voor een carrière als die van 'Checo'.

Gerelateerd