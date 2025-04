Het hele team van Red Bull Racing lijkt momenteel in vuur en vlam te staan: met name de race in Bahrein zorgde ervoor dat de gemoederen behoorlijk hoog opliepen binnen het Oostenrijkse team. Mocht Max Verstappen volgend jaar mee willen doen om de titel, zal hij zich nu toch al echt moeten gaan oriënteren op een overstap.

Wat een week is het geworden voor het team van Red Bull Racing en helaas bedoelen we dat dit keer niet op een positieve manier. Het zag er in Japan kortstondig nog allemaal wel rooskleurig uit, toen Verstappen maar weer eens liet zien uit welk racehout hij gesneden is en hij gewoon simpelweg de beste en meest complete coureur is op de Formule 1-grid en misschien wel ook aller tijden. De Nederlander pakte tegen alle verwachtingen in pole position en mede dankzij de niet zo moderne lay-out voor de huidige auto's wist hij een zwaarbevochten zege voor de poorten van de papayagekleurde hel weg te slepen. Verstappen mocht van geluk spreken dat zijn team op circuit van Suzuka nog wél redelijk scherp was met het doen van de pitstops, want één week later ging het toch echt allemaal meer mis dan je jezelf voor ogen had kunnen houden bij het ooit zo gestroomlijnde Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Bahrein: alles gaat fout bij Red Bull

In Bahrein werd op een harde manier duidelijk wat er allemaal aan scheelt bij Red Bull. De situatie begint nu al nijpend te worden voor het team, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender. Het mag een klein wonder heten dat Verstappen met de vrijwel onbestuurbare RB21 nog als zesde over de streep kwam. Zoals gezegd hielpen ook de pitstops niet mee.

Ergens is het allemaal wel te verklaren wat er momenteel allemaal misgaat bij de Oostenrijkse formatie. Veel heeft naar mijn mening toch te maken met het vertrek van kopstukken die het team de afgelopen jaren aan zoveel successen wist te helpen. Wat denken we van Jonathan Wheatley, de man die inmiddels in dienst is bij Stake, het toekomstige Audi? De voormalig sportief directeur is niet meer aanwezig aan de Oostenrijkse pitmuur en prompt zien we direct achter elkaar twee van de minste pitstops uit de recente Red Bull-geschiedenis. Toeval? Ik denk het niet. Daarbovenop weten we natuurlijk dat Adrian Newey sinds vorig jaar zijn werkzaamheden als technische topman neer heeft gelegd in Milton Keynes en sindsdien lijkt men voor geen meter meer te begrijpen welke kant ze op moeten met de wagen die ze hebben. Toeval? Vul zelf maar in. Volgens Christian Horner is het zo dat Red Bull helemaal niet staat op enkele individuen, in de praktijk blijkt de vork toch wel wat anders in de steel te zitten. Pierre Waché, die mocht leren onder de vleugels van Newey, lijkt totaal niet te snappen wat hij aan moet het in eerste instantie de RB20 en momenteel dus de RB21.

Gemopper is groot

Alles bij elkaar is het natuurlijk geen grote verassing dat het gemopper binnen de recent nog zo dominante formatie groter is dan we de afgelopen jaren kunnen herinneren. Na afloop van de race in Bahrein zagen we Verstappen stampvoetend voor de camera's verschijnen en liet hij weten zelfs even helemaal geen trek te hebben in enige vorm van reflectie of evaluatie: "Normaal gesproken heb je daar iets minder bandendegradatie, dus dan zal het automatisch wel wat beter zijn, maar hier [in Bahrein, red.] zie je natuurlijk wel onze echte problemen", zo reageerde Verstappen. "Op dit soort circuits is dat natuurlijk heel erg [zichtbaar], maar eigenlijk lopen we altijd gewoon achter de feiten aan. Op dit moment even niet", zo reageerde Verstappen op de opmerking dat er intern genoeg te bespreken valt. "Daar heb ik geen zin in."

De druk op Red Bull is voelbaar, mede omdat teams als Mercedes en Aston Martin mogelijk interesse hebben in Verstappen. Hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot 2028, zullen de prestaties van Red Bull van cruciaal belang zijn om de viervoudig kampioen aan boord te houden. Horner liet eerder al weten dat het aan Red Bull is om een racewinnende auto te leveren. De komende races zullen dan ook cruciaal worden voor de toekomst van Verstappen en Red Bull in de koningsklasse. Dr. Helmut Marko weet dat het ooit lijkende droomhuwelijk anders vrij snel op de klippen kan gaan lopen: "De bezorgdheid is groot. Zoals ik al zei, er moeten verbeteringen komen in de nabije toekomst zodat hij opnieuw kan winnen. We moeten een basis creëren waarmee hij kan vechten voor het wereldkampioenschap."

Red Bull Powertrains

We weten dat het momenteel al allesbehalve crescendo gaat bij de Oostenrijkse formatie en dan ligt tot overmaat van ramp ook nog eens de aanstaande verandering in motorreglementen om de hoek. Na de belabberde periode met de motoren van Renault, kan Red Bull nu al enige jaren buigen over een uitstekende samenwerking met Honda, dat vier kampioenschappen voor Verstappen wist te realiseren. Hoewel Honda niet meer officieel als motorleverancier van Red Bull aangeschreven staat, vervullen ze op de achtergrond natuurlijk nog altijd belangrijke leveringen en een essentiële rol. Vanaf 2026 gaan de Japanse handen volledig van de Oostenrijkse formatie af. Vanaf dat seizoen ligt namelijk de eigen Red Bull Powertrains in de bolide, waarmee Red Bull het heft volledig in eigen handen gaat nemen.

Op de achtergrond horen we weinig veelbelovende berichten vanuit die fabriek in Milton Keynes. Ga er ook maar aanstaan: in de hoogste tak van autosport, waar sommige motorleveranciers al jaren een groot deel van hun geld en research in stoppen, concurreren met giganten als Ferrari, Mercedes en Honda. Horner liet eerder al weten dat het natuurlijk ontzettend lastig is om vanaf het begin er te staan met een compleet nieuw project, terwijl andere teams al decennialang weten wat ze kunnen doen. Het zijn weinig veelbelovende geruchten en uitspraken en we lijken er dan ook vergif op kunnen in te nemen dat Red Bull Powertrains zeker in 2026 nog niet om een kampioenschapswinnend niveau zal acteren. Dat terwijl Max zijn geliefde Honda met een nieuw project aan de slag gaat...

Het Aston Martin-project

Een mogelijke optie om naar te luisteren voor Verstappen ligt een aantal kilometers verderop in Groot-Brittannië, waar het team van Aston Martin sinds een tijdje over een nieuwe en hypermoderne fabriek beschikt in Silverstone. Lawrence Stroll is al enkele jaren flink of dreef met het trekken van de portemonnee om een team te bouwen dat vanaf 2026 mee kan gaan doen om de wereldtitel. Voorlopig lijkt hij op papier zeker te slagen met die missie. Goede vriend van Verstappen en topontwerper Newey kwam naar Aston Martin en werkt op de achtergrond momenteel aan het ontwerpen van zijn volgende juweeltje en kroon op zijn werk. De Aston Martin die in 2026 mee moet gaan doen om de titel.

Dat alles wordt - zoals gezegd - gedaan vanuit het nieuwe hoofdkwartier van de Britse renstal. Niet alleen zijn Newey en de nieuwe fabriek een fantastische ondergrond voor Verstappen, ook het feit dat men bij Aston Martin de handen ineen heeft geslagen met Honda zal Honda-fanboy Verstappen ongetwijfeld ontzettend aanspreken. Ook geld zal geen probleem zijn, al lijkt het erop dat dat de minste zorg voor Verstappen is en hij met name geïnteresseerd is in een rustig team, zonder al te veel poespas en mét een wagen die mee kan rijden om titels. Het is koffiedik kijken in de toekomst, maar bij Ome Stroll kan hij - zo lijkt het - dat alles wel gaan vinden.

Wolff hangt in de telefoon

Van Ome Stroll gaan we door naar Ome Toto, waar een zekere Oostenrijker in Brackley ook ongetwijfeld elke minuut dagdroomt van een samenwerking met een zekere Nederlandse viervoudig wereldkampioen. Bij Mercedes is de situatie wellicht wat lastiger. George Russell doet het dit jaar weer uitstekend en Wolff heeft in Andrea Kimi Antonelli 'zijn' Verstappen gevonden waarmee hij de toekomst wil bestormen. Toch zal hij, ondanks zijn uitspraken, geen 'nee' zeggen tegen de Red Bull-rijder. Op de achtergrond wordt al een tijdje gesuggereerd dat Mercedes na een mindere periode in 2026 hard terug zal slaan met een motor waar je 'u' tegen zegt, waardoor de Zilverpijlen volgend jaar mogelijk tot de absolute topfavorieten voor de titel kunnen gaan behoren.

Ook voor Verstappen zijn de jaren beperkt. We weten dat hij dit jaar vader wordt, niet tot diep in de dertig in de Formule 1 wil racen, andere ambities heeft en dus de jaren die hij nog actief is het beste materiaal wil hebben. Bij Mercedes lijken die kansen te liggen. Voor Wolff zal in dat geval dus de keuze tussen Russell en Andrea Kimi Antonelli komen te liggen. Het is algemeen bekend hoe gecharmeerd de Oostenrijker is van de jonge Italiaan, in wie hij ook een coureur ziet die in de toekomst meerdere kampioenschappen kan gaan winnen. Het lijkt het ideale scenario: Verstappen kan met de snelle Mercedes nog meedoen om een aantal titels, terwijl hij als mentor fungeert voor Antonelli, waar hij ook een goede band mee lijkt te hebben. Net als Aston Martin lijkt het een uitstekende match.

Ooievaar is onderweg

Een andere optie voor 2026 waar we toch ook rekening mee moeten houden, is dat Verstappen het na een belabberd 2025 wel welletje gevonden kan hebben in de Formule 1. We weten dat op dit moment een ooievaar onderweg is naar Monte Carlo om daar de eerste kleine van Verstappen te bezorgen bij vriendin Kelly Piquet. Ouders van kinderen kunnen er ongetwijfeld over meepraten: het krijgen van een eerste eigen kindje verandert alles in je leven en ook je kijk op je toekomst. Wat gaat er gebeuren wanneer Red Bull door blijft dolen, Verstappen té veel geniet van zijn nieuwe dochtertje en de Limburger het allemaal welletjes lijkt te vinden voorlopig met het intensieve Formule 1-circus? Het valt ook zeker niet uit te sluiten dat Verstappen, al dan niet tijdelijk, de brui eraan geeft en een jaartje gaat genieten van zijn kindje én het Verstappen.com-project met zijn eigen GT-raceteam.

Conclusie

Al met al ligt er één optie die zich vertaalt naar drie mogelijkheden voor Verstappen. Het einde bij Red Bull na dit jaar is eigenlijk nu al onvermijdelijk. Het feit dat Verstappen een race heeft gewonnen dit seizoen, mag al een godswonder genoemd worden. Voorlopig zal het mogelijk allemaal van kwaad tot erger lopen bij het team en zal Verstappen doorkrijgen dat het tijd wordt om zich te gaan oriënteren met vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen op de volgende stap in zijn carrière en daarmee het in de energiedrank zinkende schip van Horner en consorten te verlaten. Verstappen weet dat hij geen tien jaar meer Formule 1 rijdt, waarom zou je dan je tijd verspillen aan een seizoen [2026], waarin je écht geen kampioen gaat worden?

In dat geval liggen er dus drie mooie opties voor de Nederlander: het ongewisse in met de beste ontwerper die de sport ooit heeft gezien én zijn geliefde Honda bij het team van Aston Martin. Een compleet nieuw avontuur met wellicht wat meer zekerheid onder de vleugels van Toto Wolff, waar Mercedes al jaren hard werkt aan het bouwen van een supermotor voor 2026. Of dan toch gewoon vertrekken uit de sport? Hoewel optie één wellicht de meest logische keuze lijkt, durf ik helaas ook niet uit te sluiten dat Verstappen er gewoon - in ieder geval een jaartje - mee kapt om andere dingen te gaan doen. Optie twee dan maar doen en naar Mercedes vertrekken?

Gerelateerd