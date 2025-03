Nieuwe partij bemachtigt F1-rechten Nederland, Ferrari optie genoemd voor Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is eindelijk weer raceweek na een lange winterstop en dus leven we met z'n allen toe naar de Grand Prix van Australië van het aankomende weekend. Ondertussen had onder meer Ralf Schumacher het nodige te zeggen over Red Bull Racing en Max Verstappen. Aan de andere kant waren er nieuwtjes rondom de Dutch Grand Prix en voor de fans die graag naar de races via de radio luisteren. De Formule 1-rechten zijn namelijk na een afwezigheid van twee jaar teruggekeerd bij het medium.

Ralf Schumacher: 'Ferrari kan komende jaren een optie zijn voor Verstappen'

Sinds vorig jaar de onrust achter de schermen bij Red Bull Racing toenam en de auto tevens minder begon te presteren, begonnen ook de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen toe te nemen. Dit jaar is het niet anders, maar nu is er naast Aston Martin en Mercedes nog een derde optie genoemd. "Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik het gevoel krijg dat het logisch zou zijn voor Verstappen om op een gegeven moment naar Aston Martin te gaan", zo begint hij over de situatie. Meer lezen over de uitspraken van Ralf Schumacher over Max Verstappen? Klik hier.

Fans over Drive to Survive: 'Verstappen neergezet als Darth Vader van F1'

Drive to Survive kwam afgelopen weekend uit en sindsdien hebben veel fans de afleveringen achter elkaar lopen kijken. De conclusie na het zevende seizoen: wederom veel knip- en plakwerk uit verschillende Grands Prix en een Max Verstappen die het voornaamste gespreksonderwerp is. Meer lezen over het gedoe rondom Drive to Survive? Klik hier.

'Horner heeft bij Red Bull de touwtjes achter de schermen stevig in handen genomen'

Ralf Schumacher is van mening dat er achter de schermen veel aan de hand is bij Red Bull Racing en teambaas Christian Horner inmiddels de 'touwtjes stevig in handen heeft genomen' bij het team van Max Verstappen. "Christian Horner is iemand, die graag de touwtjes in handen heeft, en nog meer verantwoordelijkheden wil krijgen. Hij is er ook in geslaagd om dit intern voor elkaar te krijgen", stelt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Ralf Schumacher? Klik hier.

Dutch Grand Prix komt met speciale combiticket voor races van 2025 én 2026

De Dutch Grand Prix heeft nog twee edities te gaan, waarbij de 2026-race natuurlijk op veel aandacht van fans kan gaan rekenen. Nederlanders die graag sowieso aanwezig willen zijn bij de allerlaatste race op Circuit Zandvoort kunnen nu al hun slag slaan. Om trouwe bezoekers van de race tegemoet te komen voor het aanstaande vertrek van de kalender, komt de organisatie met een speciale combideal bij de start van de ticketverkoop. Meer lezen over de combitickets voor de Dutch Grand Prix? Klik hier.

Grand Prix Radio komt eruit met Viaplay en heeft Nederlandse rechten terug

Goed nieuws voor fans die de Formule 1 graag via de radio en de vertrouwde stem van Olav Mol volgen: Grand Prix Radio heeft namelijk een deal gesloten met Viaplay, waardoor de rechten op de Nederlandse radiomarkt nu weer in bezit zijn van het medium dat ze twee jaar geleden verloor. Na een afwezigheid van twee jaar zijn de rechten nu verworven van Viaplay middels een samenwerking. Daardoor kan Grand Prix Radio weer op de Nederlandse markt acteren en kunnen Nederlandse fans dus gemakkelijker via de radio de races beluisteren. Meer lezen over de terugkeer van de rechten bij Grand Prix Radio? Klik hier.

