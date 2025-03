Ralf Schumacher is van mening dat er achter de schermen veel aan de hand is bij Red Bull Racing en teambaas Christian Horner inmiddels de 'touwtjes stevig in handen heeft genomen' bij het team van Max Verstappen.

In de podcast Backstage Boxengasse blikt Ralf Schumacher vooruit op 2025. "Bij Red Bull Racing loopt het nog wat moeizaam, maar Max Verstappen was wel tevredener met de nieuwe auto [tijdens de tesdagen]. De auto reageert ook beter op de afstellingsveranderingen. McLaren gaat sowieso ook vooraan meedoen. Het kan dus een driestrijd worden. Eventueel kan het ook nog een strijd tussen vier teams worden. Alpine was ook sterk, dus misschien kunnen ze ook af en toe verrassen. Als de reglementen lang onveranderd blijven, wordt die kans steeds groter."

Ralf Schumacher over einde dominantie Red Bull

Wat wel duidelijk is volgens Ralf Schumacher, is het feit dat de dominantie van Red Bull en Verstappen ten einde is gekomen. "Dit werd vorig jaar al duidelijk. Red Bull was eerst sterk, maar viel daarna terug. Max Verstappen heeft de boel daar gered, maar aan alles komt een eind. Misschien dat hij door zijn talent nog gered wordt. McLaren lijkt wel erg sterk, en ze zijn nu ook in de langzame bochten ook erg sterk."

Ralf Schumacher ziet Horner 'touwtjes in handen nemen'

Volgens Ralf Schumacher heeft Horner de touwtjes achter de schermen bij Red Bull Racing in handen genomen sinds Dietrich Mateschitz overleed. "Christian Horner is iemand, die graag de touwtjes in handen heeft, en nog meer verantwoordelijkheden wil krijgen. Hij is er ook in geslaagd om dit intern voor elkaar te krijgen. Oliver Mintzlaff lijkt zich nu meer op het voetballen te richten, waar hij zich ook meer in thuis zal voelen."

