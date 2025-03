De Dutch Grand Prix heeft nog twee edities te gaan, waarbij de 2026-race natuurlijk op veel aandacht van fans kan gaan rekenen. Nederlanders die graag sowieso aanwezig willen zijn bij de allerlaatste race op Circuit Zandvoort kunnen nu al hun slag slaan.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug in 2021 na een pauze van 36 jaar, en toevallig was het ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou verdienen. Vervolgens wist de organisatie in de badplaats meerdere succesvolle edities af te werken en vonden honderdduizenden fans de weg naar Zandvoort om daar een prachtig feest te vieren. Drie keer op rij won Verstappen, waarna Lando Norris de laatste editie won. Lange tijd was de laatste editie gepland voor 2025, maar ook in 2026 komt er nog een editie bij.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe combiticket

Helaas is het wel de laatste versie van de Dutch Grand Prix die we gaan zien en daarna is het afgelopen met de pret. Vanaf dat jaar zullen we helaas geen race in Zandvoort meer gaan zien. Om trouwe bezoekers van de race tegemoet te komen voor het aanstaande vertrek van de kalender, komt de organisatie met een speciale combideal bij de start van de ticketverkoop. "Fans die een ticket voor 2025 kopen, krijgen het exclusieve recht om hetzelfde aantal kaarten voor 2026 aan te schaffen. En wie al een ticket voor dit jaar heeft, kan ook gegarandeerd een kaartje voor de laatste editie veiligstellen. Losse tickets voor 2026 zijn (nog) niet beschikbaar", zo weet Algemeen Dagblad te melden.

Lammers legt uit

Jan Lammers, sportief directeur van Zandvoort, legt uit: "We willen onze loyale fans zoveel mogelijk belonen. Voor 2026 gaat het sowieso al uitverkocht zijn, om logische redenen. Maar die mensen die dit jaar weer een ticket kopen, willen we ook de gelegenheid geven het meteen te combineren. Ze tegemoetkomen. Want pas als het er straks niet meer is, weten we hoe bijzonder dit was. Zo’n event krijgen we niet zomaar meer terug in Europa. Formule 1 gaat zich steeds meer verbreden, ze komen bij allerlei landen uit die voorheen totaal niet in beeld waren. Races in Europa gaan selectiever verdeeld worden, dus ga er maar echt vanuit dat dit de twee laatste zijn. Een open deur; wat we meemaken met Max Verstappen is echt waanzinnig. Dus dat we dat weer mee gaan maken - als dat überhaupt ooit nog gebeurt - is niet makkelijk voor te stellen."

Gerelateerd