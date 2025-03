Sinds vorig jaar de onrust achter de schermen bij Red Bull Racing toenam en de auto tevens minder begon te presteren, begonnen ook de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen toe te nemen. Dit jaar is het niet anders, maar nu is er naast Aston Martin en Mercedes nog een derde optie genoemd.

In de Backstage Boxengasse Podcast was Ralf Schumacher, voormalig coureur in F1, te gast. Daar kreeg hij onder meer een vraag over de toekomst van Verstappen. Voor Ralf Schumacher is het logisch dat Aston Martin en Mercedes het vaakst worden genoemd. "Ik denk dat beide teams wel op de shortlist staan. We moeten nu afwachten, wat er gebeurt. Mercedes heeft nog altijd het probleem dat ze niet echt weten welke ontwikkelingsrichting ze moeten inslaan. Daar zag het in Bahrein ook weer naar uit, al is het wel nog vroeg. Dat is wel zorgwekkend, maar als beide coureurs goed met elkaar samenwerken, is er ook een kans dat Toto Wolff niemand wil opofferen."

'Verstappen ook financieel een vraagstuk'

Toch is Ralf Schumacher van mening dat er iets te veel over alleen het sportieve aspect wordt gesproken en ook het financiële aspect een rol speelt. "Het is ook een financieel vraagstuk, want Max Verstappen is niet bepaald goedkoop. Als ik nu twee coureurs had, die allebei goed rijden, zou dat ook een optie zijn. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik het gevoel krijg dat het logisch zou zijn voor Verstappen om op een gegeven moment naar Aston Martin te gaan."

Ferrari een optie voor Verstappen?

Toch valt het Ralf Schumacher op dat Ferrari niet genoemd wordt, het team waar zijn broer Michael Schumacher zoveel succes kende. "Ja, dit [Ferrari] is een minder genoemde optie, maar afhankelijk van hoelang hij bij Red Bull blijft, kan zelfs Ferrari nog een optie zijn. Je kan hen ook niet vergeten." Charles Leclerc ligt nog jaren vast bij het Italiaanse team, maar voor Lewis Hamilton is het nog maar afwachten of hij nog jaren bij het team blijft. Zeker als Verstappen ineens een optie is.

