De Grand Prix van Australië gaat aankomend weekend van start en daarmee wordt het Formule 1-seizoen van 2025 afgetrapt. Eerder waagden we al een voorzichtige blik op de weersvoorspellingen in Melbourne en nu zien we dat de kans op regen op zondag alleen maar toegenomen is.

De Grand Prix van Australië is bij veel fans een populaire bestemming op de Formule 1-kalender. Het Albert Park Street Circuit zorg dan ook regelmatige voor interessante races. Albert Park is sinds 1996 gastheer van de koningsklasse, maar de aanleg van het asfalt ging destijds gepaard met een boel protest. Het semi-stratencircuit is namelijk, zoals de naam al doet vermoeden, aangelegd in een park waardoor niet iedereen hier meteen over te spreken was. De Grand Prix van Australië maakte in 2020 en 2021 geen onderdeel uit van het wereldkampioenschap Formule 1, vanwege de pandemie. In 2020 kwam de race op negatieve wijze in het nieuws door de late afgelasting. Na lang wikken en wegen besloot de Formule 1 vlak voor de start van de eerste vrije training het hele weekend te schappen vanwege de destijds nog onduidelijke situatie rondom het coronavirus. Inmiddels rijden we er weer enkele jaren en werd de laatste editie gewonnen door Carlos Sainz.

Grote kans op regen zondag

Door de jaren heen hebben we op het Australische continent ook de nodige heftige weersomstandigheden gezien. In de Australische zomer kan het weer in Melbourne soms de gekste dingen doen en zorgen voor onstuimige Formule 1-races. Nadat we eerder al een voorspelling bekeken afgelopen week, is de kans op neerslag tijdens de zondag in Australië alleen nog maar verder gegroeid. Inmiddels zitten we op een neerslagkans van maar liefst 64 procent en daarmee is de zondag voorlopig de natste dag van de aankomende week. Ook op zaterdag zijn de omstandigheden zwaar, wanneer het kwik maar liefst tot 36 graden Celsius kan gaan stijgen. Dit zakt op de zondag maar liefst elf graden en dus wordt het een weekend van grote weersveranderingen.

Het lijkt er steeds meer op dat we op zondag de nodige nattigheid in Melbourne kunnen verwachten, terwijl op zaterdag bloedhete temperaturen op het programma staan! pic.twitter.com/ZW217zwN1C — GPFans NL (@GPFansNL) March 9, 2025

