In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het hing al even in de lucht, maar Max Verstappen heeft zijn eigen raceteam opgericht en zal een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo inzetten in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Het doel is om simracers een kans in het echt aan te bieden en dus mag Chris Lulham achter het stuur kruipen. De Brit krijgt gezelschap van Harry King en Thierry Vermeulen. Verder vertelt Rocco Coronel in een exclusief gesprek met GPFans over zijn idool, worden de spanningen rondom de FIA alsmaar groter, weten we welke banden Pirelli mee gaat nemen voor de eerste paar races en krijgt Yuki Tsunoda een waarschuwing van Honda. Ook kijken we alvast naar Drive to Survive, waar wordt ingegaan op de saga rondom het stoeltje van Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull-junior Coronel wijst grote voorbeeld aan: ‘Hij is met niets begonnen'

Rocco Coronel zette afgelopen jaar zijn handtekening onder een contract bij het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. De veertienjarige coureur zet daarmee zijn eerste stappen in de autosport, al is er nog genoeg werk aan de winkel. Samen met zijn vader, Tom Coronel, reist hij door heel Europa om de competitie aan te gaan. In een exclusief gesprek met GPFans legt hij uit hoe dat in zijn werk gaat. Zo heeft Coronel junior de afgelopen tijd vooral aan de overcapaciteit in de auto gewerkt. Niet alleen het goed aansnijden van de bochten of op het juiste moment op het gas gaan telt, ook in de gaten blijven houden wat er om je heen gebeurt, is iets waar hij mee bezig is. Samen met rijderscoach Leon Kaan probeert hij bewust tijdens het racen aan andere dingen te denken: "Tijdens het rijden kan ik bijvoorbeeld al denken aan: 'wat gaan we eten vanavond'. Dat probeer ik altijd te leren, dat je ook aan andere dingen kunt denken." Lees hier het hele artikel over het grote voorbeeld van Rocco Coronel.

© Red Bull Content Pool

Motorsport UK bedreigt FIA met rechtszaak na zorgwekkende ontwikkelingen

Mohammed Ben Sulayem zwaait nu al enige jaren de scepter in de Formule 1 maar een loopbaan zonder veel gedoe is het voorlopig niet geworden. Dit keer is er weer een volgende rel bijgekomen, na een brandbrief van Motorsport UK-voorzitter David Richards aan het adres van de omstreden FIA-president. Ricard maakt zich grote zorgen om de manier waarop de FIA momenteel bestuurd. Men dreigt zelfs met juridische stappen wanneer er niet serieus gekeken wordt naar het verbeteren van de huidige situatie. In de brief somt Richards de sleutelpunten op waardoor men destijds als lid van de FIA men mede koos voor Ben Sulayem als president. Daaronder vallen onder meer 'volledige transparantie en het aanwijzen van een kundige en capabele CEO die de FIA zou leiden onder een professionele standaard'. Daar is volgens Richards echter weinig van terechtgekomen. Lees hier het hele artikel over de spanningen tussen de FIA en Motorsport UK.

Verstappen stapt met eigen team in GT World Challenge Endurance

Max Verstappen zal met zijn Verstappen.com Racing-team deelnemen aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. De Nederlander maakte het nieuws bekend op Verstappen.com en heeft Chris Lulham en Thierry Vermeulen gekozen als coureurs van het team. "Het is altijd mijn droom geweest om jonge coureurs te ondersteunen en al een tijdje probeer ik de mogelijkheid te creëren om een simcoureur de stap te laten maken naar echte races", legde de viervoudig wereldkampioen uit over de deelname. Naast de Verstappen.com-Aston Martin in Endurance, zullen Lulham en Vermeulen ook een Emil Frey-Ferrari besturen in de Sprint Cup van de GT World Challenge Europe. Lees hier het hele artikel over de Aston Martin GT3-bolide van Verstappen.com Racing.

Pirelli komt met andere compounds voor eerste races dan in 2024: "Meer strategische opties"

Het Albert Park Circuit in Melbourne is voor het eerst sinds 2019 gastheer van de eerste F1-race van het seizoen. De Grands Prix in het Midden-Oosten zijn namelijk verplaatst naar april vanwege de ramadan. Pirelli neemt de C3 tot en met de C5 mee naar Australië, alvorens we een weekend later een tandje harder gaan met de C2 tot en met de C4. In Japan en Bahrein worden de hardste compounds gebruikt, de C1 tot en met de C3. Dit is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2024. De verandering komt in Saoedi-Arabië. Op het Jeddah Corniche Circuit worden namelijk de C3 tot en met de C5 gebruikt en dat is één niveau zachter. De C6-compound wordt voorlopig nog niet meegenomen. Lees hier het hele artikel over de Pirelli-banden voor de eerste vijf Grands Prix.

'Horner wilde Pérez er na Britse GP al uitknikkeren, maar Ricciardo verspilde zijn kans'

Met Sergio Pérez aan zijn zijde won Max Verstappen vier rijderskampioenschappen, maar door het verlies van de constructeurstitel besloot Red Bull dat de tijd van de Mexicaan in de Formule 1 erop zat. Afgelopen december moest 'Checo' zijn koffers pakken. Liam Lawson, die zelf een vervanger was van de eveneens teleurstellende Daniel Ricciardo bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant, heeft het stoeltje gekregen. Yuki Tsunoda zal het bij de Racing Bulls moeten doen met rookie Isack Hadjar. Niet alleen Pérez maar ook Ricciardo is dus vertrokken, maar de Australiër werd overwogen voor een tweede kans bij Red Bull Racing. Dat heeft Crash.net kunnen halen uit het nieuwe seizoen van de Netflix-documentaire Drive to Survive, wat op vrijdag 7 maart uitkomt. Lees hier het hele artikel over de saga rondom het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Tsunoda gewaarschuwd voor laatste seizoen met Honda: "Hij moet zelf actie ondernemen"

Yuki Tsunoda gaat beginnen aan een onzeker Formule 1-seizoen dit jaar. Er hangt namelijk een vraagteken boven de toekomst van de Japanner. Hij is keer op keer de promotie vanuit Racing Bulls naar Red Bull Racing misgelopen en met het aankomende vertrek van Honda, zou het zomaar het einde van Tsunoda's loopbaan bij de energiedrankfabrikant kunnen zijn. Honda waarschuwt de coureur dan ook. "Hij moet nu zelf actie gaan ondernemen", begon Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation (HRC), in een interview met de Japanse tak van Motorsport.com. "Ik wil dat hij de beste keuzes voor zichzelf gaat maken. Hij zit nu in zijn vijfde jaar en heeft de vaardigheden, en hij begrijpt de wereld van F1 goed. Er is weinig wat we nog voor hem kunnen doen." Lees hier het hele artikel over de binnenkort aflopende relatie tussen Yuki Tsunoda en Honda.

Gerelateerd