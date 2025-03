Max Verstappen zal met zijn Verstappen.com Racing-team deelnemen aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. De Nederlander maakt het nieuws bekend op Verstappen.com en heeft Chris Lulham en Thierry Vermeulen gekozen als coureurs van het team.

Verstappen is naast zijn Formule 1-activiteiten ook bezig met zijn eigen team. Het doel is om simracers over te hemelen naar de echte racewereld. Thierry Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Jos en Max Verstappen, en was al een aantal jaar actief in de echte racerij, terwijl Lulham vooral in de simulator voor Team Redline uitkwam. De twee mannen zullen vergezeld worden door Harry King, de 24-jarige Brit die overwinningen en kampioenschappen in verschillende Porsche Carrera Cup-klasses op zijn naam heeft geschreven evenals zeges in de Porsche Supercup. Het trio zal uitkomen in de zogeheten Gold Cup. Ze zullen kunnen vechten om de algemene zeges, maar ze strijden vanwege hun rijdersniveau ook mee in hun eigen klassement.

Nieuwe uitdaging

Verstappen legt over de deelname uit: "Het is altijd mijn droom geweest om jonge coureurs te ondersteunen en al een tijdje probeer ik de mogelijkheid te creëren om een simcoureur de stap te laten maken naar echte races. Met Chris Lulham, die nu promoveert van Team Redline simracing naar onze GT3 Sprint en Endurance Racing, en teamgenoot wordt van Thierry Vermeulen, die al een paar jaar voor Verstappen.com Racing rijdt, gaan we die nieuwe uitdaging aan."

Meestrijden in de top van het veld

Hoewel Verstappen natuurlijk direct voor de hoofdprijzen wil knokken, is hij ook realistisch over de deelname: "Het doel is om competitief te zijn en mee te strijden in de top van het veld. Het is geweldig dat we het nu mogelijk maken voor een simracer om het op te nemen tegen gevestigde coureurs. We hebben een spannend jaar voor de boeg!"

Lulham stapt van simulator over naar echte racewagen

Lulham kan niet wachten en legt over het verschil tussen de simraces en de echte races uit: "In een simulator ben je helemaal alleen en concentreer je je op je eigen prestaties. Het voelt fantastisch om zo’n groot team ter ondersteuning te hebben. Rijden in een echte auto is fysiek niet echt vergelijkbaar qua ervaring, maar de techniek is heel vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil zijn natuurlijk de G-krachten."

