'Red Bull komt met flinke update voor RB21', Sainz klokt snelste tijd in Bahrein | GPFans Recap

De tweede testdag zit erop en Carlos Sainz was uiteindelijk de man die het snelste rondje wist neer te zetten in een 1:29.348. McLaren kwam uiteindelijk ook goed voor de dag en wist met Lando Norris uiteindelijk flink wat kilometers te maken en hoewel Red Bull Racing tijdens de ochtendsessie kampte met waterdruk-problemen, wist ook Liam Lawson de nodige kilometers te rijden tijdens de middagsessie. Dit is de GPFans Recap van donderdag 27 februari.

Tweede testdag in Bahrein zit erop

De ochtendsessie in Bahrein verliep verre van vlekkeloos voor Red Bull Racing. Lewis Hamilton wist tijdens die sessie echter wel de snelste tijd neer te zetten. Lezen hoe de ochtendtest verliep? Klik hier! Tijdens de tweede sessie kwamen er wat druppels naar beneden, liet Red Bull zien dat het de problemen wist te tackelen en kwam Carlos Sainz goed voor de dag. Lezen hoe de middagsessie in Bahrein verliep? Klik hier!

Verstappen en Norris grappen over 'vreselijke' relatie: "We hebben gevochten in de lokale kroeg"

Max Verstappen en Lando Norris lijken de strijdbijl te hebben begraven. De twee F1-rivalen streden om het wereldkampioenschap vorig seizoen en na gevechten in de Verenigde Staten en Mexico-Stad waren ze het niet altijd eens met elkaar. De coureurs van Red Bull Racing en McLaren kunnen er tijdens de persconferentie gelukkig om lachen. "Het is een vreselijke relatie. We mogen elkaar niet meer. Het heeft zijn tol geëist. Het is een groot drama nu met grote problemen", grapte Verstappen. Lezen hoe Norris en Verstappen erop reageerden? Klik hier!

Hill is nog niet klaar met 'klein kind' Verstappen: "Ze houden niet van kritiek op Max"

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is, naar eigen zeggen, juist een enorme fan van Max Verstappen. De Brit heeft zich de afgelopen jaren kritisch geuit over de Nederlander, maar stelt dat hij bij Sky Sports F1 slechts zat om zijn mening te geven, waar vooral Red Bull niet tegen kon. "Hij is fantastisch. Maar als ik vond dat hij te ver ging, zei ik dat", opent de oud-kampioen. De hele uitleg van Hill lezen? Klik hier!

'Red Bull komt op vrijdag in Bahrein met groot updatepakket voor RB21'

In de paddock in Bahrein klinken geluiden dat Red Bull Racing op de derde en laatste testdag al met een groot updatepakket zal komen, al wordt dit door de Oostenrijkse formatie zelf vooralsnog ontkent. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde eerder al dat de RB21, hoewel deze flink op de RB20 lijkt, daadwerkelijk anders is. Toch gaan er ook geluiden over een flink updatepakket dat eraan zit te komen. Alles daarover lezen? Klik hier!

Waché gaat in op geruchten over Red Bull-upgrades voor laatste testdag: "Niet radicaal anders"

Red Bull Racing zal nieuwe onderdelen testen tijdens de laatste dag op het Bahrain International Circuit, zo heeft Pierre Waché bevestigd. De technisch directeur van het F1-team waar Max Verstappen voor uitkomt, legt echter uit dat het niet zo radicaal zal zijn als de geruchten eerst aangaven. Lezen wat de technisch directeur van Red Bull Racing te zeggen heeft over de updates voor de RB21? Klik hier!

