Lewis Hamilton heeft de ochtend van de tweede Formule 1-testdag in Bahrein afgesloten als snelste. De Ferrari-coureur zette een 1:29.379 op de klokken en was hiermee ruim sneller dan George Russell en Carlos Sainz. Mercedes was qua gereden kilometers het meest productief. Bij Red Bull Racing hadden ze problemen en daardoor kon Liam Lawson maar weinig kilometers maken. Een snelle rondetijd zat er ook niet in voor de Nieuw-Zeelandse coureur.

Net als gisteren ging de testdag vandaag onder relatief koele omstandigheden van start in Bahrein. Het kwik tikte een graad of 15 Celsius aan en er werd een regenkans van zo'n 35 procent afgegeven voor het normaliter toch zonovergoten land in het Midden-Oosten. Verstappen liet zich vandaag niet zien op de baan, want de RB21 stond de hele dag geblokt voor Lawson. Verstappen komt morgen wel weer in actie. Namens Mercedes zat Russell vanochtend achter het stuur en hij was één van de eersten die de baan opging. Diezelfde Russell klokte in de openingsfase ook de snelste tijd met een 1:30.379. Hiermee was hij direct al sneller dan Norris, die gisteren de eerste testdag afsloot als snelste coureur op de baan.



Regen zorgt voor lege baan in Bahrein

De enige coureur die in het eerste uur nog geen volledige rondetijd liet noteren, was Piastri. Ook reed hij pas zeven ronden in dat tijdsbestek, terwijl bijvoorbeeld een Russell al 28 ronden had afgewerkt op had moment. Gisteren reed McLaren ook al een beperkt aantal kilometers, maar volgens het team was dat 'geheel volgens plan'. Wat niet helemaal paste in de plannen van de teams, waren regendruppels. Het begon zowaar te regenen in Bahrein en dat zorgde ervoor dat de auto's de pitstraat opzochten. Haas was het enige team dat in de natte omstandigheden naar buiten ging op de inters. Het merendeel van de teams had overigens ook geen regenbanden meegenomen naar Bahrein; Haas en Aston Martin wel.

Hamilton nestelt zich aan bovenkant tijdenlijst

Gelukkig duurde de regen niet heel lang en konden de coureurs relatief snel weer naar buiten op droogweerbanden. Met nog iets meer dan een uur op de klok in de ochtendsessie was het Hamilton die aan kop ging van de tijdenlijst. Met een ronde van 1:29.670 was hij twee tienden sneller dan nummer twee Russell. Sainz volgde op vier tienden op de derde stek. Lawson wist in zijn Red Bull nog niet in de buurt te komen van de snelle tijden, maar de Nieuw-Zeelander leek met zijn team ook op een ietwat ander programma te zitten. Bij Haas leken ze hetzelfde te doen als gisteren: geen snelle rondetijden, wel heel veel kilometers maken.

Hamilton snelste tijd, Russell meest productief

Hamilton ging in de laatste fase van de ochtendsessie nog een tikkeltje harder en verbeterde de snelste tijd naar een 1:29.379, neergezet op de medium band. Russell, die tweede stond op de tijdenlijst, bleek enorm productief deze ochtend. De Mercedes-coureur legde verreweg de meeste kilometers af van alle coureurs op de baan. Het team van Red Bull Racing reed met Lawson bijzonder weinig kilometers. Zij eindigden qua productiviteit onderaan de lijst.

Problemen bij Red Bull Racing

Red Bull kampte met een probleem met de waterdruk, zo bleek later. Hierdoor stond Lawson langer en meer in de garage dan oorspronkelijk de bedoeling was. Door deze problemen verloor de Oostenrijkse renstal kostbare tijd op de baan. Gelukkig voor Lawson kan hij het vanmiddag opnieuw proberen, want hij staat ook voor de middagsessie ingepland bij Red Bull. Verstappen is afwezig vandaag en komt morgen pas weer in actie tijdens de derde en tevens laatste testdag.

De sessie eindigde uiteindelijk met een Virtual Safety Car, gevolgd door een rode vlag. Er was overigens niets aan de hand; het behoorde tot de testprocedure van de FIA om te kijken of alle systemen werken. Hamilton sloot de sessie zoals gezegd af als snelste, terwijl Russell de meeste kilometers maakte. De problemen bij Red Bull zorgde voor een teleurstellende ochtend voor de Oostenrijkse renstal.

