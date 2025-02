Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is, naar eigen zeggen, juist een enorme fan van Max Verstappen. De Brit heeft zich de afgelopen jaren kritisch geuit over de Nederlander, maar stelt dat hij bij Sky Sports F1 slechts zat om zijn mening te geven, waar vooral Red Bull niet tegen kon.

Hill vertrok eind 2024 bij de Britse uitzendgemachtigde en hoewel de zender beschuldigd is van enige vorm van partijdigheid, legt Hill in gesprek met The Telegraph uit dat de leiding van de zender van dat imago af wil. "Red Bull verdedigt zichzelf altijd heel fel. Ze houden niet van kritiek op Max. En ze waren het vooral niet eens met sommige dingen die gezegd werden. Over het algemeen vinden ze dat Sky te veel vanuit een Brits perspectief praat en bevooroordeeld is. Dat is echt niet eerlijk, denk ik. Eigenlijk is het andersom: Sky wil juist niet beschuldigd worden van partijdigheid. Ze willen een eerlijke verslaggever van de sport zijn – iemand de eer geven die hij verdient, en zo", legt Hill uit. Daarbij gebruikt Red Bull in de ogen van Hill de status van de viervoudig kampioen: "Tegelijkertijd willen ze niet buitengesloten worden van een van de belangrijkste figuren in deze sport. En Red Bull weet dat, dus ze zetten druk als dat nodig is."

Hill is juist fan van Verstappen

Het beeld is ontstaan dat Hill vooral juicht voor de coureurs uit het Verenigd Koninkrijk en niets op heeft met rijders uit andere landen, maar dat beeld wil hij rechtzetten. "Maar ik ben niet tegen Max. Dat is het punt. Ik denk dat Max geweldig is. Ik mag hem. Wat is er niet leuk aan hem? Hij is fantastisch. Maar als ik vond dat hij te ver ging, zei ik dat." Daarbij wijst hij ook naar de rol van Red Bull Racing: "ik vind dat Red Bull als team een verantwoordelijkheid heeft naar de sport, snap je? Als hun coureur de grens overschrijdt, moeten ze zeggen: 'Dat kan niet.' Maar dat doen ze niet. Dat is altijd mijn probleem met hen geweest. Ze geven Max bijna altijd vrij spel en beschermen hem, zelfs als hij zich niet aan de regels houdt."

Verstappen kent de regels en haalt voordelen daaruit

Hill wijst vervolgens naar de regel die Verstappen niet overtrad, maar wel in zijn voordeel gebruikte. "Hij zorgde dat hij bij de bocht al aan de binnenkant voor lag. In de regels staat nergens dat dat niet mag. En het is spannend om coureurs zo te zien inhalen. Maar geen enkele andere coureur doet dat. En als iemand het bij hem zou doen, zou hij klagen als een klein kind. Dat is een van mijn problemen met hen. Red Bull kan dat gewoon niet accepteren. Het is een beetje teleurstellend, om het zacht uit te drukken. Ze willen gezien worden als de stoere jongens, maar als iets niet in hun voordeel is, gaan ze klagen", zo stelt hij.

'Oneerlijk om te zeggen dat er iets 'anti-Nederlands' aan de gang is'

Dat Sky Sports ervan beschuldigd wordt een vorm van partijdigheid te hanteren, schiet bij Hill dan ook het verkeerde keelgat in. "Ik hou er niet van dat het werd neergezet als: ‘Jullie zijn tegen ons omdat we niet Brits zijn’ en al dat onzin. Ze gebruikten dat om druk op ons te zetten. Het is totaal oneerlijk om te zeggen dat er iets anti-Nederlands aan de hand was. Wat kun je eraan doen? Ik dacht dat ik er was om mijn mening te geven."

