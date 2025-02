Hoewel Max Verstappen nog maar een half dagje achter het stuur van de gloednieuwe RB21 heeft gezeten, kan de viervoudig wereldkampioen bevestigen dat het gevoel in ieder geval goed zit. De Nederlander had met de RB20 te maken met balansproblemen en onthult in gesprek met Viaplay dat dit met de nieuwe bolide een stuk is verbeterd.

Red Bull Racing is naar Bahrein afgereisd met de RB21, die sterk lijkt op zijn voorganger. Binnen de paddock gaan geruchten over een mogelijke nieuwe auto op vrijdag, maar dat blijft voorlopig afwachten. Met de nieuwe wagen wilde het team de problemen van de RB20 aanpakken, en volgens Verstappen lijkt dat te zijn gelukt.

RB21 gaat beter de bochten door

"Binnen die halve dag denk ik dat het wel redelijk positief was qua balans. Het viel gewoon allemaal wat beter samen door de hele bocht", zo wijst Verstappen naar één van de problemen van de RB20. Daar is echter wel hard aan gewerkt: "En dat is ja, eigenlijk waar we aan gesleuteld hebben in de winter en dat voelde wel oké aan. Qua pure snelheid? Dat weet ik niet, dat is lastig zeggen."

Krachtsverhouding

In Bahrein werkt Red Bull het vooraf opgestelde testprogramma af, en waar de RB21 precies staat ten opzichte van de concurrentie, blijft ook voor Verstappen nog koffiedik kijken. "Dat zien we wel in Melbourne, maar ik denk dat dit de juiste richting is. Nu proberen we daar meer performance aan toe te voegen. Tot nu toe voelt de auto gewoon wat beter gedurende de hele bocht, en dat is het enige wat ik kon wensen," aldus Verstappen.

